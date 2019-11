Comparece Diana Armenta ante el Órgano Interno de Control

Guasave, Sinaloa.- A las 8:00 horas de este día la exalcaldesa Diana Armenta Armenta se presentó a las oficinas del Órgano Interno de Control atendiendo al citatorio que le fue girado.

A decir de la exmunícipe la razón que la llevó hasta esta audiencia fue una omisión que se hizo para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información que presentó un ciudadano de la comunidad de Bachoco, quien pedía conocer las obras que se hicieron durante su gestión en dicho lugar. Para las 8:30 horas la audiencia había terminado.

Me citaron a mí este día a comparecer por una omisión que se hizo en un acceso a la información, yo me presenté porque siempre voy a estar para dar respuesta cuando se me solicite, yo le comentaba ahorita al titular del Órgano que muy probablemente lo que haya pasado es que se traspapeló esa solicitud, pues ahí había gente encargada de dar respuesta a este tipo de documentos, pero probablemente esto sucedió, se traspapeló, porque no habríamos tenido ningún inconveniente en responder", insistió.