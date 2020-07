Complicado el inicio del nuevo ciclo escolar

Guasave, Sinaloa.- Además de depender del semáforo sanitario para que el regreso a clases sea de manera presencial este 10 de agosto, la Secretaría de Educación Pública se enfrenta a la integración de todos los alumnos de nuevo ingreso, por lo que visualizan un inicio de ciclo complicado, señaló el jefe de los Servicios Regionales.

El funcionario señaló que ya se están buscando las mejores estrategias a través de reuniones con toda la estructura educativa.

Complicación

David Zúñiga Villanueva, jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, informó que además de la posibilidad de que este inicio de ciclo sea también de manera virtual si el semáforo sanitario no está en verde, se enfrentarán a un evento que no se había registrado en el ciclo anterior: el ingreso de nuevos estudiantes.

“Si el semáforo no está en verde no se regresará de manera presencial, y va a ser muy necesaria la autonomía de cada una de las instituciones educativas, porque estábamos viendo que aquí se presenta otro fenómeno que no tuvimos en el cierre del ciclo anterior, que son todos los alumnos de nuevo ingreso a todos los niveles educativos y que vienen totalmente desconocidos para los subsistemas que se estuvieron manejando.”

Zúñiga Villanueva reconoció que el inicio de este nuevo ciclo estará complicado, sin embargo recalcó que se están buscando las mejores estrategias no solo para integrar a estos nuevos alumnos, sino para lograr que ese 6 por ciento de alumnos que debería de regresar el 10 de agosto por no haber tenido acceso a las clases virtuales, se pongan al corriente con el resto de estudiantes.

“Sí va a estar muy complicado, pero estamos buscando la estrategia de manera conjunta con la estructura educativa. Mañana tendremos una reunión con supervisores, jefes de sector y asesores técnicos. Posteriormente con los di-rectores de escuelas y luego con los maestros, para que se presente en cada una de las instituciones, qué condiciones tiene cada una y de esa manera hacer valer la autonomía de cada plantel educativo.”

Opciones

Zúñiga Villanueva detalló que con los alumnos de nuevo ingreso se está planteando la opción de que su inicio de ciclo sí sea presencial, citándolos de 10 en 10, sin embargo aún no hay nada oficial al respecto.