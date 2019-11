Comprarán cuatro recolectores con $3 millones 294 mil

Guasave, Sinaloa.- En unos días podrían llegar al municipio los cuatro camiones para la recolección de basura que va adquirir el municipio con la empresa “Camiones y Carrocería Allende, de Nuevo León”.

Ayer que se reunieron los integrantes del Comité de Compras y Adquisiciones se tomó la decisión de adquirir tres camiones modelo 2007 y uno modelo 2014, a un costo de 3 millones 294 mil 400 pesos.

Procedimiento

La regidora del PAN, Nidia Gaxiola, quien es integrante de dicho comité, explicó que para realizar este procedimiento se realizó la invitación a cuatro proveedores pero al fin de cuentas se hizo una adjudicación directa y no una licitación pública transparente que se esperaba.

Esto porque hace días se reunieron para aprobar aumentar la cantidad de recursos necesarios para realizar el procedimiento de invitación a más de tres.

“Son camiones de medio uso con un monto de compra de 3 millones 294 mil 400 pesos; se invitaron a cuatro empresas, de ellas dos se pasaban del monto y las otras dos estaban dentro del monto pero esta tenía los mejores modelos, por decirlo”, expuso.

Unidades

Se trata de cuatro camiones de 20 yardas como el más grande que se rentó a K-Partners, dijo, con las especificaciones requeridas para la recolección de basura.

Una vez tomado el acuerdo mencionó que se tiene que realizar el contrato una vez que se le notifique a la empresa ganadora para acudir a Monterrey por las unidades y trasladarlas al municipio.

Arrendamiento. En mayo el gobierno municipal decidió rentar cinco camiones para la recolección de basura a la empresa K-Partners, avisorando una ruptura con PASA.

Tiene que hacerse el pago en cuanto se realice el contrato y poder adquirir los camiones; no se dio fecha para traerse porque como es en Monterrey donde los van a entregar sería lo que tardaran en llegar.”

Argumento

Gaxiola Gutiérrez justificó su voto a favor de dicha propuesta debido a la necesidad que existe de que en el municipio se brinde una mejor calidad de servicio de recolección.

Sin embargo dijo no estar de acuerdo en que se hayan hecho cambios en la reglamentación de adquisiciones con el fin de poder realizar este procedimiento a como se advierte ya lo tenían previsto.

“Los ciudadanos merecen tener el servicio pero yo tengo un voto en particular, el procedimiento no es lo que debe de ser por el hecho de haber aumentado el tope de los montos y que estamos viendo que ahora están aprovechando ese tope de montos para decirnos vamos a comprar cuatro camiones y no las cinco o seis o más como requerimos porque nada más pueden comprar tantos con ese monto y el año que viene pues ya van a poder comprar tantos con ese monto”.

Lo que estamos viendo es que el procedimiento se está haciendo para como les puede convenir y no como se necesita realmente, pudiera ser una licitación pública por la cantidad de 9 millones como dijo al principio la presidenta; teniendo el dinero que dijo que tenía porqué no comprarse los camiones que se ocupan en lugar de comprar cuatro por el monto este y hacer una invitación a proveedores.”