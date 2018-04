Comuna abona casi 7 mdp al mes a deudas de gobiernos anteriores

Actualmente el Ayuntamiento está pagando cinco créditos que fueron solicitados durante las últimas tres administraciones, teniendo un adeudo hasta el mes de febrero de más de 260 millones de pesos.

El abono mensual que se realiza en total es de seis millones 477 mil 852 pesos.

Los créditos

De acuerdo con los datos brindados, se adquirieron cuatro créditos con Banobras y un arrendamiento financiero con Bansi, sumando un adeudo total hasta el mes de febrero de 260 millones 347 mil 010 pesos con 83 centavos.

El crédito marcado con el número 6775, bajo el concepto de Créditos Reestructurados C.P. tiene un rezago de 79 millones 936 mil 668 pesos con 17 centavos, teniendo que abonar mensualmente un millón 577 mil 450 pesos.

El crédito 9110, también con Banobras, por concepto de Adquisición Terrenos Río Sinaloa L.P. tiene un saldo de 12 millones 537 mil 946 pesos con 94 centavos, con un abono de 639 mil 853 pesos.

El crédito 10713, bajo el concepto de Créditos Inversión Municipal L.P., con un adeudo de 45 millones 961 mil 704 pesos con 13 centavos, teniendo un abono de un millón 587 mil 505 pesos.

Y el último crédito con Banobras, por concepto de Jumapag Planta Potabilizadora L.P. que tiene hasta febrero un rezago de 27 millones 627 mil 556 pesos con 10 centavos.

Mientras que por el arrendamiento financiero por concepto de Lámparas LED con Bansi se deben 94 millones 283 mil 135 pesos con 49 centavos.

Finanzas

El regidor panista, Noé Molina Ortiz, criticó el hecho de estar pagando algunos créditos que se adquirieron para hacer obras que están obsoletas y que no sirvieron de nada. “Es muy desafortunado que el municipio se haya endeudado a esa magnitud, sobre todo que se hayan adquirido créditos que la capacidad del municipio no alcanza para cubrirlos, y lo más preocupante es que estamos pagando créditos para hacer obras que se vinieron abajo por actos de corrupción como el tema del dren San Joachín, o con obras como el dragado del río que ningún ciudadano lo vio, o una planta de agua potable que estuvo años obsoleta, apenas va cumplir algunos meses funcionando y no al 100 por ciento”, enfatizó.

Por su parte, el alcalde Víctor Manuel Espinoza, lamentó que estos créditos sean el principal problema de las finanzas de Guasave. “Desde luego que es el principal problema, imagínate, son cerca de 7 millones de pesos al mes, multiplícalo por 12 y te va a dar un monto bastante considerable que no estamos teniendo”.

Y es que estos créditos están garantizados con participaciones federales, entonces, en caso de que el municipio no cumpla, el gobierno del estado retiene el monto de dichas participaciones.

“Ahí no hay de otra mas que pagar”, señaló el presidente municipal.