Comuna tiene plan emergente en recolección de basura

Guasave, Sinaloa.- Ante la posible suspensión de la recolección de basura por parte de PASA si el Ayuntamiento no cumple con los pagos estipulados, el director de Obras y Servicios Públicos señaló que como plan emergente la comuna podría hacerse cargo, sin embargo podría afectar la realización de otras obras.

Además se tendrían que adecuar los camiones de volteo y solicitar apoyo de las alianzas para poder cubrir todas las rutas.

Adecuación de equipo

Francisco Miguel Retamoza, director de Obras y Servicios Públicos, señaló que de una u otra manera se le tendría que hacer frente al problema para asegurarle el servicio a la ciudadanía.

Estamos valorando el hacernos cargo, pero no estamos preparados porque no hay equipo, pero tenemos camiones de volteo y pediríamos también el apoyo de las alianzas para acondicionarlos porque no nos alcanzan los equipos que tenemos”, manifestó.