Con Arya, pequeña con autismo en Guasave, todos los ‘te quiero’ son a través de una mirada

Sinaloa.- El autismo es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social, y Arya González Álvarez, de casi 4 años, lo tiene.

Desde su diagnóstico ha revolucionado a sus papás y hermanas, para quienes cada día es un aprendizaje completo.

La historia

Sus papás, Hilda Elvia Álvarez Garay y Gibrán González Hernández, explicaron que la pequeña fue diagnosticada con autismo desde hace aproximadamente un año, sin embargo, hubo muchos “focos rojos” que por ignorancia sobre el tema no entendían.

“No hacía caso al llamado por su nombre, cero contacto visual, aleteos, caminaba de puntitas, no tolera más que una sola marca de zapatos, peinarla era imposible, ciertos sonidos la alteraban, entraba en crisis en tiendas grandes, al bañarla desde siempre tenemos que usar una tina porque no deja que le caiga el agua directa de la regadera, no se dejaba tener contacto físico y pudiera hacer una lista inmensa que ahorita entiendo con claridad, la ignorancia nos hace temerosos.”

La mamá de Arya comentó que aunque no fue fácil, el diagnóstico les dio tranquilidad. “Simplemente nos dio paz porque de ahí partiríamos a lo que sigue y así no dejar pasar más tiempo, no te negaré que hubo lágrimas, y hasta la fecha no negaré que a veces aún se hacen presentes, pero caemos a lo mismo, es la falta de información. Hubo más negación de personas ajenas a la familia que nosotros mismos, pero nosotros al convivir con ella las 24 horas no nos podíamos engañar.”

Hilda Elvia detalló que ha sido un poco difícil el tema de la conexión porque Arya no habla, pero han ido haciendo conexión, aprendiendo a comunicarse con las miradas.

“Si ella algo quiere me agarra con su manita y me lleva a lo que quiere, o si ella puede sola lo agarra o lo hace, es una niña muy aventurera, es tan alegre, es alguien impredecible.”

Arya estudia en un kínder regular en Guasave y la acompaña su maestra sombra; en la escuela cuenta con aula de apoyo de USAER y también asiste a sus terapias de lenguaje y sensorial que le han ayudado mucho.

Álvarez Garay explica que hace un año hubiera pedido poder escuchar un ‘mamá te quiero’, un abrazo o un beso, porque todos estamos acostumbrados a eso, pero Arya llegó a enseñarles a decir ‘te quiero’ con una mirada.

“Has de cuenta que llegó a enseñarnos otro idioma, su aleteo y el girar para mí es lo mejor que me pueda pasar porque sé que significa felicidad. Te podría decir que no sé todo de ella, pero paso a paso aprendemos juntas.”

El mensaje

Álvarez Garay resaltó que el autismo no es una enfermedad como muchos aún piensan.

“El autismo no se cura, nacen y mueren siendo autistas, el autismo no tiene forma (tan bonita no parece que tiene autismo), ellos también sienten,” finalizó, enfatizando en que aún falta mucha inclusión.

“La aceptación del autismo comienza con el reconocimiento de que hay personas que sienten y perciben este mundo de una manera completamente diferente a la mayoría.”