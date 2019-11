Con arma blanca asesinaron al Secretario del Ayuntamiento de Guasave

Sinaloa.- La Fiscalía General del Estado investiga el homicidio doloso por la privación de la vida del secretario del Ayuntamiento de Guasave, José Luis Guerrero Sánchez, quien fue localizado la mañana de ayer en el centro de esta ciudad tirado bocarriba en la baqueta en un charco de sangre, después de protagonizar un choque en el cruce de Juan Carrasco y Blas Valenzuela, pero nueve horas más tarde de lo ocurrido se confirmó que se trató de un asesinato.

De acuerdo con el boletín de la Fiscalía que se giró a las 17:25 horas de ayer, se detalló que los exámenes forenses arrojaron que la causa de muerte fue por shock hipovolémico por laceración de grandes vasos sanguíneos vasculares en cuello, provocados por una agresión ocasionada con arma blanca, abriéndose la carpeta de investigación

ANGTA/UEHD/2638/2019/CI, con sede en el municipio de Angostura, a cargo de la Unidad Especializada en Homicidios Dolosos.

Investigaciones

La FGE abrió una segunda carpeta GUAS/UIMP/2637/2019/CI, con sede en Guasave, por delitos contra la procuración y administración de justicia, derivado de actos que provocaron la probable contaminación de la escena, al retirar sin autorización en una grúa la camioneta GMC blanca, sin placas, que llevaba la preferencia, en la que se sospecha viajaba el presunto asesino.

El cuerpo de José Luis Guerrero quedó bocarriba, tirado al lado del copiloto. Foto: El Debate

Pasadas las 17:45 horas, policías estatales dieron con su paradero al localizarla en una pensión que se ubica por la carretera Guasave-León Fonseca, ya que ni el director de Tránsito Municipal ni Seguridad Pública ni personal de la Fiscalía sabían del paradero y coincidían al deslindarse de no haber autorizado que se moviera.

La primera hipótesis que se daba a conocer es que por el impacto se había abierto la puerta del copiloto, por donde habría salido el occiso, incongruencia que no podían explicar las autoridades.

Ante la situación particular, este organismo constitucional autónomo llamará a comparecer a los servidores públicos que hayan acudido como primeros respondientes.

Dicha carpeta de investigación se fundamenta en el artículo 326 del Código Penal para el Estado de Sinaloa y el artículo 40 de la Ley Nacional de Seguridad Pública, en contra de quien o quienes resulten responsables.

Para las 10:24 horas la camioneta blanca desapareció de la zona, sin ser autorizado por agentes del MP. Foto: El Debate

Ante lo ocurrido se hizo contacto con el personal que labora en la empresa de semillas que aparece rotulada en la camioneta que se impactó contra la unidad en la que perdió la vida el secretario, y se deslindaron de que el vehículo sea de ellos, incluso señalaron que el tipo de unidad no corresponde a las que usa la compañía. Además, señalan que se trata de un móvil clonado al estar rotulado con calcas que ellos usaron en una campaña hace más de cinco años.

El ingeniero que proporcionó la información señaló que ni distribuidores ni proveedores traen ese tipo de camionetas de lujo de la marca GMC, ya que las que se usan en la empresa son solo Chevrolet o Colorado.

Reporte

Basados en el reporte de Tránsito Municipal, pasadas las 08:00 horas se informó sobre un accidente en la colonia Centro, contra esquina de un conocido hotel de la ciudad, por lo que las autoridades acordonaron la zona, donde fueron localizadas dos camionetas, una RAM placas UG-95-104 color rojo (de arrendamiento) en la que viajaba el funcionario público, la cual hasta ayer se especulaba que él manejaba cuando circulaba por la calle Blas Valenzuela, y al no respetar el alto en el cruce de la calle Juan Carrasco, una camioneta blanca GMC, sin placas, se impactó por el lateral derecho, y su conductor se dio a la fuga. Se desconoce si viajaban más personas.

Después de las 09:30 horas, peritos arribaron al lugar e iniciaron las pesquisas, pero estas quedaron inconclusas al retirarse sin autorización la camioneta blanca.

En punto de las 10:14 horas, dos horas más tarde de haber perdido la vida el secretario, agentes de la Fiscalía ordenaron el levantamiento del cadáver, que fue subido a una carroza del personal de la funeraria del Rosario.

Peritos de la Fiscalía General del Estado mostraron su molestia luego de que alguien autorizó que una grúa ingresara al área del percance, donde perdió la vida en un supuesto choque Guerrero Sánchez, presunto responsable del accidente en las primeras horas.

Declaraciones

Miguel Ángel Martínez Catana, director de la Policía Municipal, manifestó que no sabe quién dio la orden de que se llevaran la unidad, y puntualizó no ser responsabilidad de ellos: «Lo único que puedo decir es que debe estar en la pensión y que la Fiscalía se hará cargo de ella. Desde que ocurrió el hecho pasó a ser responsabilidad de la Fiscalía. Nosotros no hemos sido requeridos por eso, y sobre el hecho de que la unidad no trae placas, solo le puedo decir que ya corroboramos a través de la serie que no tiene reporte de robo».

Tránsitos acordonan la escena del crimen. Foto: El Debate

Personal de la Fiscalía negó que ellos autorizaran que se moviera y trasladaran a una pensión la camioneta Chevrolet que se impactó contra la unidad RAM, esto debido a que peritos no pudieron hacer las pesquisas respectivas en ese vehículo.

Manuel Meza, titular de la Unidad Integral de lo Penal en la FGE, deslindó que elementos de su unidad hayan autorizado el traslado.

Ante la movilización de la unidad, policías municipales no impidieron que saliera de la zona acordonada.

Gobierno municipal condena homicidio del secretario

Tras confirmarse que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el homicidio doloso de José Luis Guerrero Sánchez, secretario del Ayuntamiento de Guasave, a través de un comunicado, el Gobierno municipal, que encabeza la alcaldesa Aurelia Leal López, condena enérgicamente este crimen y exige a la Fiscalía investigar a fondo y dar con los responsables.

Confirman identidad del hombre asesinado. Foto: El Debate

La presidenta expresó que se trata de un hecho que conmociona a Guasave, pues el doctor José Luis Guerrero Sánchez era un incansable servidor público, con una vocación social extraordinaria, y hasta el último momento realizó un destacado trabajo en beneficio de la ciudadanía.

Destacó que su Administración se solidariza con los familiares de José Luis Guerrero Sánchez, y desde el Ayuntamiento darán seguimiento puntual al desarrollo de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado, con el fin de que el homicidio se esclarezca y se haga justicia.

El Ayuntamiento de Guasave tiene la disposición de colaborar con la FGE con el fin de que el asesinato del funcionario municipal no quede en la impunidad.

Reacordonan la escena por nuevas evidencias. Foto: El Debate

Los datos

Primer Reporte.- Pasadas las 08:20 horas, la calle Juan Carrasco, en el cruce con Blas Valenzuela, fue acordonada al registrarse el accidente.

Identificación.- A las 09:02 horas se confirmó que se trataba del secretario, pero la hipótesis señalaba que había muerto por el golpe.

Evidencias.- El cuerpo fue levantado a las 10:14 horas, y a las 12:26 de nuevo la Fiscalía acordonó por nuevas evidencias.