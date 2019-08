Con censo depurarán lista de pescadores en cooperativas

Guasave, Sinaloa.- “No va haber un presupuesto que alcance si no se depuran las listas de los padrones de pescadores, mismos que están inflados”, aseguró la diputada federal Lucinda Sandoval Soberanes, quien detalló que el próximo año se hará un censo para detectar a todos aquellos que no merecen estar integrados a estas listas pues no se dedican a la ctividad.

Abusos

“Tenemos muchas personas que son de ciudad o de territorios ejidales que vienen y cobran un programa a los campos pesqueros, porqué, pues porque a la cooperativa le conviene tener a 300 personas porque así ya se sostienen con el diésel o con los apoyos o con los empleos temporales, entonces le están quitando el derecho al meramente pescador de percibir su recurso.”

La diputada federal dijo que se van a depurar las listas y que ella propuso en esa reunión que se haga un censo para los pescadores, mismo que se debe hacer casa por casa en cada pueblo pesquero. “Tenemos que sacar números reales, números que correspondan porque así nosotros vamos a tener un buen manejo del recurso y luego ellos ya se van a beneficiar, pues el trato va ser directamente con las cooperativas pesqueras de acuerdo con el número de pescadores.” Por otra parte, manifestó que está buscando también el fomento al cooperativismo, pues dijo que hay mucho pescador libre.

Necesitamos hacer la reducción del esfuerzo pesquero para poder soltar los permisos que sean necesarios.”

Dijo que el censo se va a empezar a trabajar el próximo año para poder tener números reales del sector en el presupuesto del 2022.

Esperemos que en el siguiente año ya se empiece a trabajar en los formatos y en lo que va ser la logística para hacer el censo, ya hay acuerdo con el Inegi y pues estamos trabajando en eso para primero Dios entrando el año comencemos a echarlo a andar.”

Ahondó en que en esta revisión se va a inspeccionar el número de pangas, el número de serie de motores, registros que están en Conapesca pero que aseguró se van a reforzar con el trabajo de campo. “Vamos a verificar que los pescadores vivan ahí mismo donde está la cooperativa en la que están registrados, que viven cerca del mar y que ese es realmente su sustento económico. Eso va ser para darle el apoyo al verdadero pescador.”

Incremento

En una reunión que sostuvieron con personal de la Sader, en la que también estuvieron presentes la Secretaría de Hacienda, Pesca y la Marina, hablaron sobre la importancia de aumentar el presupuesto para el 2020.

Señaló que por parte de la Secretaría de Hacienda estuvieron muy interesados con estos temas, por lo que consideran que es un hecho que se incrementará el techo presupuestal para el siguiente año para el sector, aunque dijo que desconoce todavía el porcentaje en que este pudiera aumentar.