Con defectos, un 20% de las lámparas LED instaladas

Guasave.- De las cerca de 11 mil lámparas LED que fueron instaladas en el municipio al me-nos un 20 por ciento no enciende, por lo que se buscará que la empresa responsable haga válida la garantía.

Mauricio López Parra, director general de Obras y Servicios Públicos, señaló que el convenio firmado con la empresa Equi-pos y Productos Especiali-zados establece que cada lámpara que deje de funcionar se revisará y si no tiene solución será reemplazada por una nueva, conservando una garantía de 10 años.

“Nosotros nos hemos abocado a rehabilitar más de mil 500 lámparas de va-por de sodio, que es la lámpara convencional, tanto en la ciudad como en las comunidades, pero en el tema de las lámparas LED hemos comentado que ya se envió el primer paquete de 20 piezas, las cuales están georeferenciadas, así como lo marca el convenio que está firmado”, expuso.

“Se baja la lámpara, se georeferencía y se lleva a Culiacán; ya están en el área de la empresa que las instaló en revisión, esperamos respuesta quizás esta semana o la que entra y ya pues darnos por enterados de cómo va a fluir el tema de hacer válida la garantía que el mismo convenio marca.”

Garantía

Refirió que al estar apenas en el cuarto año de haber sido instaladas, dichas luminarias están a buen tiempo de constatar que dicho mecanismo es real, pues es muy alto el número de lámparas que no funcionan.

“Es mucha chamba porque tenemos alrededor de un 15, 20 por ciento de las lámparas instaladas que no funcionan, de las 11 mil lámparas son dos mil que no funcionan y tenemos mucha chamba de quitarlas y georeferenciarlas.”

Reconoció que el proceso de retirar y mandar a estudio para determinar si funcionan o no este nú-mero de luminarias puede ser tardado pero dijo que así quedó establecido en el contrato firmado con la empresa y se tiene que respetar. Señaló que en lo que recibieron de la administración pasada no había evidencia de que hayan procedido con una revisión de las mismas para detectar anomalías.

“Cuando nosotros entramos había mucha lámpara que no funcionaba, que no encienden, están apagadas pues, que no sabemos si buscaron repararlas, tuvieron casi dos años para haber reparado quizás un número menor al de ahorita en lámparas que no funcionaban, pues pudieron haber abatido ese rezago”, expuso.

La deuda

Dijo que dichas lámparas siguen siendo cobradas al municipio puntualmente y lo cual resulta incongruente, pues se está pagando por un bien que no funciona a la perfección. De acuerdo con información de Tesorería, el adeudo que aún prevalece asciende a más de 87 millones de pesos, mismo que se ha estado cubriendo a Banobras, sin embargo el actual tesorero ha hablado de la posibilidad de la reestructuración de la deuda de las lámparas LED, para lo cual ya se evaluaron diferentes ofertas que les hicieran al menos cuatro instituciones bancarias.