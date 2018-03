Con deficiencias opera el Issste en Ruiz Cortines

Guasave, Sinaloa.- Derechohabientes del Issste que se atienden en el consultorio de Ruiz Cortines están en riesgo de perder la atención que se les brinda en dicho espacio ante la advertencia de que cerrarán las puertas por la falta de pago de renta del inmueble.

A esta situación se suma el desabasto de medicamentos que desde hace semanas mantiene dando vueltas a quienes se les ha brindado consulta, pues las claves no han llegado y los estantes permanecen semivacíos.

Necesidad

José de Jesús Espinoza, habitante de Ruiz Cortines, informó que desde el martes de la semana pasada ha estado asistiendo al consultorio porque el día que acudió a su cita no le dieron medicamentos porque no había y hasta la fecha la situación sigue siendo la misma.

A Los Mochis fui a ver si allá me daban el medicamento y me dijeron que allá no, que aquí (Cortines) me lo tenían que entregar”, expuso.

Temen cierre

Mientras esperaban consulta los pacientes empezaron a comentar que están inconformes con la situación que prevalece en esta pequeña unidad de medicina familiar, ya que han escuchado, está por cerrar sus puertas.

Cuestionado al respecto, el médico Roberto Rojo confirmó que se trabaja con muchas deficiencias y que a él ya hasta le pidieron entregar las llaves del inmueble por parte del arrendador.

“Yo ya fui (a la unidad Los Mochis) y reporté el problema con el encargado de las clínicas foráneas pero no me dicen sí o no, ni me dicen si van a traer medicamento”, expresó.

“Ellos están enterados de la situación y uno no puede dar mucha explicación porque se mete en líos.”

Sin medicina

El médico reconoció que existe un problema recurrente por la falta de medicamentos, situación que, dijo, espera que se le haya planteado al director general del Issste Florentino Castro, en su visita en días pasados a Guasave.

Problema

Dijo desconocer cómo está la situación de pago por la renta del local que ocupan, pues solo se ha limitado a brindar consulta para no tener problemas con sus superiores.

“Yo ya hablé allá y no me resuelven nada, no me dicen sí o no, si van a traer o no y hay pacientes que están inconformes”, indicó.

En este consultorio mencionó que entre él y una enfermera brindan atención médica a alrededor de 25 a 30 pacientes por día en un horario de 8:00 a 3:30.

Además de derechohabientes de esta sindicatura atiende a los que acuden de Leyva Solano, Batamote, Cortines 1 y Cortines 2.