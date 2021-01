Con dificultades y decrecimiento en la industria cierra el 2020 en Guasave

Guasave.- Un 2020 complicado que cierra con decrecimiento en la industria, es el reporte de Canacintra este fin de año. José Luis Orozco Luque, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Guasave, explicó que pese a la drástica disminución en las ventas, los empresarios tuvieron que cumplir con todas las obligaciones, como es el pago de compensaciones, aguinaldo y otros impuestos, sin otorgárseles un apoyo o prórroga en algunos cobros que era lo que se esperaba.

Lo pendiente

En un panorama general dio a conocer que un 98 por ciento de la industria y empresas en México sufrió algún tipo de decrecimiento.

Como Cámara y Consejo Coordinador Empresarial realizaron un estudio con panorama nacional, donde el Inegi les arroja más de un millón al mes de octubre de fuentes económicas en el país.

De acuerdo con la recabación de datos entre los comercios formales del municipio le han externado al presidente de Canacintra que ha sido un año difícil porque siguen corriendo los gastos y nunca se generó un apoyo del gobierno, el cual se anunció pero no se otorgaron dicho beneficios.

Aclaró que como Cámara a nivel nacional no pedían apoyo como tal. “Lo que queríamos es que le inyectaran recursos a la Comisión Federal y a su vez la CFE no nos regalara, nos aplazara los recibos de tres o cuatro meses a como se viera, esto para oxigenar las finanzas y no tener que despedir a los trabajadores.”

Ante la negativa agremiados se han visto en la penosa necesidad de descansar gente. El presidente de Canacintra señaló que la ventaja es que la industria se transforma y lo que ha pasado que aquellos que estaban haciendo guantes ahorita están haciendo cubrebocas y los que hacían químicos ahorita fabrican gel. “La industria de alguna forma tiene esa bonanza.”