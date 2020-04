Con dificultades y limitantes sobrellevan clases en casa alumnos en Guasave

Sinaloa.- Con una serie de dificultades y limitantes, madres de familia en su mayoría sobrellevan las clases escolares a distancia, apoyándose principalmente en la línea de WhatsApp, debido a que la mayor parte carece de una computadora e internet para acceder a las plataformas de la Secretaría de Educación Pública.

Un ejempo palpable es el de Martha Segundo, madre de familia de cinco hijos, de los cuales cuatro cursan el nivel básico. Con un solo celular en casa la misión de cumplir con los trabajos es casi imposible, y hacer rendir la recarga de 50 pesos que pone a la semana, aún más.

Rubén “N” estudia tercero de primaria en la José María Morelos; Rubí en quinto, en la escuela Cuauhtémoc, y Jimena, de 5 años, y Valeria, de 3, en el jardín de niños Luis Caust.

Cumplir con el deber por plataforma es inviable al carecer de una computadora e internet.

Entre sacar el trabajo en el campo por las mañanas y por las tardes dedicarse a la venta de chocomiles y tortitas en la comisaría de Gabriel Leyva Solano, el tiempo para atender las tareas educativas se prioriza en los de la primaria, pero hacerlo no resulta tan práctico ante la falta de entendimiento; segundo, si los datos alcanzaron se envían las actividades del kínder y se hacen a la hora que se pueden.

Me las he visto difícil porque es un celular, trabajo, y no tengo internet y sí he dejado de mandar trabajos por falta de saldo, o por que no les entiendo.