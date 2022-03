Con dos votos en contra, cabildo ratifica despenalización del aborto en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Con 10 votos a favor y 2 en contra, el cabildo de Guasave ratificó la despenalización del aborto en Sinaloa, durante la sesión extraordinaria realizada ayer por la mañana.

Una regidora del PRI y el regidor del PAS no asistieron a la sesión, mientras que fue la regidora del PAN y uno de Morena, quienes votaron en contra.

Votación

Tras la explicación del Decreto Número 81, que reforma la fracción I, del artículo 4 Bis A, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa que establece que: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El Estado tutela el derecho a la vida respetando en todo momento la dignidad de las personas”, se procedió a la votación, quedando ratificado por mayoría.

Leer más: Afluencia de visitantes no afectará certificación de playa Las Glorias en Guasave

La votación fue la siguiente: 10 votos a favor, incluído el del alcalde y dos en contra, el de la regidora del Partido Acción Nacional Rafaela Sánchez Castro y el de Sergio García Montoya, regidor de Morena.

En contra

Rafaela Sánchez Castro, quien tomó la palabra de primera instancia para manifestar su voto en contra, argumentó estar a favor de la vida y enfatizó la falta de políticas públicas educativas y preventivas.

“Si queremos evitar que las mujeres sigan abortando y poniendo en riesgo su vida, se debe establecer políticas educativas y preventivas, hacer valer que el padre sea responsable desde la concepción así como flexibilizar el proceso de adopción y dar alternativas de apoyo a las mujeres embarazadas como la adopción desde el vientre.”

Lamentó que se haya aporbado la despenalización del aborto, pues no se tiene ni claridad en el presupuesto para la realización de estos procedimientos, por lo que reiteró su voto en contra.

“Por lo anteriormente expuesto mi voto es contra, sin embargo tengo el valor civil y moral de manifestar que es obligación meramente del estado proporcionar los medios educativos para que este se lleve a práctica con profesionales, regulando y revisando la práctica con profesionalismo.”

También en contra votó el regidor de Morena, Sergio García Montoya, quien hizo énfasis en la objeción de conciencia, derecho que tienen los profesionales de la Salud para excusarse de la prestación de un servicio establecido, salvo en el caso de estar en peligro la vida del paciente o se trate de una urgencia médica.

Aún con dicho derecho, el médico de profesión indicó no estar de acuerdo con la despenalización del aborto.

“En ese sentido, pensando en el derecho que tiene cada persona por decidir por sí misma, me englobo en ese sentido, por lo que mi voto es en contra, porque mi formación no me permite.”

A favor

Julio Iván Villicaña Torres, regidor de Morena indicó que penalizar el aborto y obstruir el acceso a éste es una forma de violencia y que las mujeres además de cargar con el factor emocional, hormonal y el factor de la condena social, todavía tienen que enfrentar consecuencias penales. “Tenemos que aceptar nuestra realidad, sabemos que existe el aborto, que es común... Creo que tenemos que poner el ejemplo en que queden las condiciones establecidas para que las personas que se vean en esta situación tengan la posibilidad de acudir a centros en donde se les preste la atención adecuada.”

El alcalde Martín Ahumada Quintero coincidió en que el aborto es algo que se presenta desde siempre y que a él le tocó atender en diversos hospitales.

“El aborto no es un método de control de natalidad, es una decisión de las mujeres; en la experiencia que tengo de muchos años, en la vida como médico, en diferentes hospitales del país, me tocó conocer pacientes que ingresaron a las terapias intensivas, con la circunstancias de un útero perforado, pacientes graves, y algunas de ellas me tocó ver morir.”

Leer más: Satag y Ayuntamiento de Guasave definirán mañana incremento salarial

Recalcó que al no estar permitido el aborto se da un negocio clandestino, que a menudo se da en condiciones insalubres e inseguras, de alto riesgo y que mientras se siga postergando el reconocer una realidad que existe, se permitirá que exista un negocio lucrativo y el riesgo de que muchas mujeres puedan fallecer.