Con entrega de cascos buscan prevenir accidentes fatales de motocicletas en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Con el objetivo de concientizar a los conductores de motocicletas sobre la importancia del uso del casco de protección y al mismo tiempo prevenir accidentes que tengan resultados lamentables, la dirección de Tránsito Municipal entregó 200 cascos en distintos cruceros de la ciudad de Guasave.

Se pretende realizar otras etapas de entrega de estos apoyos para beneficiar a más motociclistas.

El programa

Ayer por la mañana, en tres cruceros muy transitados de la ciudad, autoridades municipales y también de la dirección de Tránsito Municipal, así como de Seguridad Pública, estuvieron realizando la entrega de cascos de protección a conductores de motocicletas.

La alcaldesa Evangelina Llanes Carreón informó que en esta primera etapa se entregarán 200 cascos con un costo de mil 099 pesos más IVA, con una inversión total de 249 mil pesos, aunque resaltó que se pretende continuar con este tipo de apoyos más adelante.

Llanes Carreón detalló que se eligieron a los conductores que fueron detectados por agentes de Tránsito para ser los primeros beneficiados con el programa.

“Se eligieron a las personas que encontraban en la ciudad, los mismos agentes de Tránsito, que los miraban sin portar su casco, se les levantaba su infracción, se les decomisaba la unidad y se les decía que llegaran a este punto y al llegar aquí se les entregó la moto y su casco.”

La alcaldesa enfatizó que el objetivo es concientizar a los motociclistas para prevenir percances con pérdidas humanas.

“Es para seguridad de ellos, ya no queremos ver a personas circulando sin casco por los accidentes que se han suscitado en donde por no portar el casco lamentablemente se tienen pérdidas irreparables y es la manera que estamos nosotros fomentando a la ciudadanía para que use el casco y apoyando a la gente que verdaderamente no tiene acceso a uno.”

Por su parte, el comandante operativo de Tránsito Municipal, German Gámez Morales, aunque indicó que se intensificarán las acciones contra quienes no porten el casco de protección, aclaró que primero se buscara crear conciencia a través de este programa y con la entrega de este apoyo.

Primero vamos a tratar de concientizar por este medio, por eso se les está proporcionando un casco para que se les haga costumbre y no se lo quiten porque les puede llegar a salvar la vida.”

En caso de ser motociclista y no poder tener acceso a un casco, pueden acudir a la dirección de la corporación para hacer la solicitud, en donde solo se les estará pidiendo las características de la unidad y la credencial de elector.

Que acudan a la dirección de Tránsito y ahí nosotros nos comprometemos a darle seguimiento y vamos a mandarlo con quien nos den la indicación porque se seguirán entregando más cascos.”