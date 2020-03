Con fé peregrinan con la Virgen del Rosario para que termine Covid19

Guasave, Sinaloa.- Un mensaje de paz, esperanza, comunión y a mantenerse en oración ante la pandemia del Covid-19, es el mensaje que se envió a la comunidad católica durante el recorrido emprendido en esta ciudad con la Virgen del Rosario.

A petición de feligreses y por iniciativa del padre Luis Alfonzo Leyva López, asignado al templo de la Virgen del Rosario, empezaron el recorrido a las 10:00 horas de este sábado, el cual no se convocó a la comunidad para evitar los tumultos pero apoyado con equipo de perifoneo el sacerdote llamó a estar en oración.

"Les decíamos que le pidieran a nuestra madre santísima en la devoción que hay en nuestra Señora del Rosario, que no perdamos la devoción y tengamos confianza en que ella va a pedirle a su hijo para que la intercesión sea plena no solo en Guasave si no en todas partes", expresó el párroco.

Mencionó que estando en casa la familia debe aprovechar para estar en armonía y el dialogo que debe de haber entre padres e hijos.