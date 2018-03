Con fiesta y aplausos Cubiri recibe a su reina

La tarde de ayer la comunidad Cubiri se vistió de gala al recibir a la ganadora de Mexicana Universal Sinaloa, Maryely Leal, quien orgullosamente portó la corona y saludó a los presentes que gustosos se dieron cita a la plazuela para apreciar la belleza de quien puso en alto el nombre de la localidad a nivel estatal. La originaria de Cubiri agradeció por todo el apoyo que recibió durante el certamen de belleza que hace una semana se llevó a cabo en Culiacán. “Estoy muy emocionada y agradecida con todos, me siento muy orgullosa de ver todo el apoyo que me brindaron y ahora me encuentro con esta celebración, no tengo palabras para expresar lo hermoso que siento”, señaló Maryely.

Durante el festejo el director de Turismo César Camacho Sánchez hizo entrega del merecido reconocimiento en nombre del presidente municipal Víctor Manuel Espinoza.

Distinción. La banda fue colocada por María Elena y César Camacho.

Tradición. El folclor no pudo faltar al son de la banda, por ser una celebración tan importante para los habitantes de Cubiri.

Público. La abuelita de la ganadora asistió muy orgullosa para estar con su nieta en la celebración por su triunfo.

Belleza. La ganadora del certamen Mexicana Universal Sinaloa.

Recibimiento. Con una lona el pueblo recibió a su reina, donde resaltaron la frase ¡Orgullo Cubireño!

Apoyo. Durante el festejo, Maryely estuvo acompañada de su orgullosa mamá María Elena.