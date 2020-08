Con manifestación acuacultores sinaloenses piden freno a camarón ecuatoriano

Guasave, Sinaloa.-:Aprovechando el paso de Andrés Manuel López Obrador por la carretera internacional a la altura de Guasave, un grupo de alrededor de 80 personas, entre ellos acuacultores, empleados y familias, se manifestaron pacíficamente para exigir la exclusión del camarón en el acuerdo comercial con Ecuador.

Carlos Urías, presidente de la Coades, acompañó a los manifestantes, detalló que las negociaciones comerciales entre estos países sigue y a pesar de que inicialmente se había dicho que el acuerdo se cerraría en julio ahora se prevee que pudiera estar listo a finales de año. La inquietud del sector es que a pesar de que han exigido de distintas formas que no se incluya al crustáceo dentro de los productos que pueden ser importados de Ecuador, a estas alturas no se ha excluido.

Detalló que el escenario en que se encuentran los acuacualtores ecuatorianos que producen Camarón es muy distinto al de los mexicanos, ya que el gobierno del país sudamericano les brinda muchos subsidios en combustible e insunos, por lo que el costo de producción les permite ofertar más barato el producto. Por el contrario en México ellos pagan impuestos y operan básicamente con recurso propio.

En la movilización pacífica también participó Abelardo Armenta, dirigente de los acuacultores de Guasave, este por su parte indicó que aunque el presidente no se detuviera el objetivo se habría cumplido al tener oportunidad de que Andrés Manuel López Obrador viera las mantas y el mensaje que en ellas se expresa.

"Sí esto no cambia, sí se permite que el camarón ecuatoriano siga entrando país y se nos haga esta competencia desleal va a ser el fin del cultivo de Camarón para fines comerciales en el país, se le está dando la estocada final a la acuacultura, externó.

El presidente no se detuvo a su paso por el lugar, sin embargo unos metros más adelante de ellos bajó el cristal de la unidad en la que se desplazaba y los saludó. Carlos Urías dijo que mañana habrá una reunión virtual en la que seguirán las negociaciones, expuso que ellos están muy al pendiente y participando en las mismas, externan su punto de vista y son una especie de asesores, pese a no estar directamente en la reunión si no en una reunión conjunta. Dijo que no conciben como algo lógico que el gobierno no excluya al producto, pues la acuacultura es una actividad que genera impuestos que van y caen a las arcas gubernamentales.

"No tendría lógica el hecho de que permitan que se sepultar esta actividad porque ellos ven que generamos impuestos, generamos empleos. A ver qué sucede, nosotros confiamos en que pueden actuar de la forma correcta y dejar de importar Camarón."

