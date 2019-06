Con marchas miembros del Stashag exigirán respeto a su contrato

Guasave.- Son tres marchas las que llevarán a cabo los trabajadores del Ayuntamiento pertenecientes al Stashag durante la próxima semana. En Asamblea general los sindicalizados acordaron realizar los movimientos los días lunes, miércoles y viernes iniciando a las 18:00 horas.

Alejandro Pimentel Medina, quien es el secretario general del núcleo, indicó que aunque no quisieran tener que recurrir a estas acciones están seguros de que si no es por medio de ellas difícilmente obtendrán la atención que buscan atraer de parte del secretario del Ayuntamiento José Luis Guerrero Sánchez, quien dijo es el encargado de llevar las negociaciones y el diálogo para que el gobierno camine.

La recomendación es no llevar niños, sin embargo Pimentel Medina pidió a los sindicalizados que llevaran cada uno a dos personas más para que el grupo sea más grande.

“Lo que vamos a hacer debe tener un orden, no debemos ir hechos bola, vamos a pedir el apoyo a tránsito municipal y vamos a hacer un croquis y vamos a irnos por bloques con mantas.”

Mensajes

Una de las mantas iría dirigida a la alcaldesa en ella según aprobaron los sindicalizados dirá: “Señora Presidenta puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo.”. La segunda estará dirigida al gobernador y en ella plasmarán el siguiente mensaje: “SOS señor gobernador Quirino Ordaz Coppel, desde el Stashag pedimos su intervención para lograr el respeto a nuestra autonomía sindical, no más ingobernabilidad en Guasave.”

Asamblea general los sindicalizados. El Debate

Mientras que en la tercera también se dirigen a la alcaldesa con lo siguiente. “Señora presidenta Aurelia Leal López le exigimos respeto a nuestro contrato Colectivo de trabajo, nada ni nadie por encima de la ley, ni usted señora presidenta, por un sindicato en pie de lucha.

“Yo esto no quisiera que lo hiciéramos pero no es la forma de que nos llamen si es que se le ilumina a nuestro secretario del Ayuntamiento, el doctor Guerrero, a ver si nos llama no, porque él es el encargado de llevar las negociaciones y el diálogo para que un gobierno camine.”

Mencionó que eso es parte de la lucha y que cuando el gobierno municipal quiera dialogar el grupo con gusto lo hará.

Violación

“Sinceramente si ustedes se dieran cuenta que en el tribunal municipal no tienen ningún documento oficial que el Ayuntamiento haya llevado y que compruebe que nos cumplieron con nuestros derechos.”

Manifestó que hay una violación al contrato colectivo y es lo que ellos están pidiendo, “Podemos mediar y podemos conveniar formas de pago, pero eso no significa que vayamos a cede, porque no vamos a ceder nunca mientras ustedes no quieren, pero si no es así nosotros siempre vamos a seguir exigiendo el respeto a nuestros derechos.”