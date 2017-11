Con participaciones pagarán a personal de confianza

Guasave, Sinaloa.- Los problemas fi-nancieros por los que atraviesa el Ayuntamiento han seguido perjudicando la capacidad de pago a personal de confianza y eventuales, así lo reconoció Siria Sugey Lu-go Bojórquez, quien señaló que esperan que con la llegada de las prerrogativas puedan cubrir el pago de la primera quincena de noviembre, que es la que está pendiente y prevén se empatará con la del día último.

Requerimiento

De acuerdo con lo manifestado por Lugo Bojór-quez, para cubrir este compromiso requieren 3 millones quincenales. Con este recurso se paga únicamente a los de confianza y eventuales.

“Tenemos un adeudo de una quincena con los em-pleados de confianza, he-mos abonado poco, pero sí le hemos estado cu-briendo a la medida de las posibilidades el compromiso, sobre todo con los eventuales, que son los que menos ganan y que estamos tratando de completarles a ellos la quincena.”

Esperanza

“A fin de mes nos dan la liquidación de las participaciones y nosotros esperamos que nos vaya bien para poder ponernos al corriente”, indicó, aunque al cuestionarla sobre el monto que recibirán adelantó que no sabe a cuánto asciende pues con las constantes reducciones que las mismas han tenido ya no queda claro el recurso.

“Nosotros seguimos trabajando con las notificaciones y con los requerimientos que en los primeros días de diciembre se em-pezarán a cumplir los primeros, estamos trabajando duro para que tengamos el ingreso y así poder cumplir los compromisos, le apostamos a que cuando la gente reciba su aguinaldo acuda a pagar estos impuestos, sabemos que hay muchos ciudadanos que así acostumbran ha-cerlo. Nosotros trabajamos en dar los servicios para que la gente se anime y venga a pagar.”

Al cuestionarla sobre el porcentaje de morosos que se han acercado a pa-gar, dijo no tener ese dato, pero señaló que han percibido alrededor de 3 millones de pesos.

“Es un dinero que nos ha servido de mucho y si no se hubiera implementado esta estrategia no hubiera caído nunca.”