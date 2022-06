Con pasión, la guasavense Ana Lucía preserva la cultura de México

Guasave, Sinaloa.- Con pasión, entusiasmo y disciplina, Ana Lucía Robles Castro, originaria de Guasave, desde muy corta edad mantiene vivas las tradiciones de México, una de ellas es su amor por la danza folclórica, por lo que busca que trascienda a nuevas generaciones con el objetivo de poder “proteger la cultura del pueblo,” a pesar de no contar con el apoyo suficiente para su difusión.

Historia

La guasavense Ana Lucía Robles Castro, de 23 años de edad, desarrolló su interés por la danza folclórica a la edad de 6 años, cuando ingresó a la primaria 18 de Marzo, donde conoció a una reconocida maestra de danza regional a nivel estatal, la docente Martha Patricia López Gil, conocida como “Kachis”.

Mencionó que desde muy chica comenzó a bailar diferentes géneros, pero sobre todo la danza folclórica en los eventos escolares que realizaba el plantel educativo.

Recordó que a la edad de tan solo 8 años logró ingresar al grupo de danza que la maestra “Kachis” tenía en coordinación con el IMSS y el Cobaes 10, por lo que todos los días se iba sola en camión para poder asistir a las clases que impartía en la sala de baile de la Asegurada del IMSS.

”Al principio me iba con mi prima, ella también había ingresado al grupo, pero como no le gustó, me iba sola en el camión, porque yo quería bailar. Ahí me sentía segura,“ destacó la joven.

Añadió que desde los 10 años le tocó bailar con jóvenes más grandes que ella, los cuales ya asistían a la preparatoria, debido a la destreza y capacidad que demostraban en cada evento en el que bailaba.

Resaltó que continuó su pasión por la danza en la preparatoria Cobaes 10, ya que era la opción más viable debido a que se encontraba cerca de su domicilio.

Sin embargo, explicó que en dicha preparatoria regresó al grupo de danza que impartía la maestra “Kachis”, donde aprendió cuadros representativos de diferentes estados alrededor de toda la república mexicana.

Señaló que recibieron varias invitaciones a nivel nacional para participar en diferentes estados de México, como lo es Chihuahua y Nayarit.

Desertar

Explicó que cuando culminó sus estudios en la preparatoria, no solo se despedía de sus compañeros, sino también de su pasión por la danza, debido a que se mudó a la Ciudad de Obregón, en Sonora, para continuar con sus estudios en el Instituto Tecnológico de Sonora, aseguró que su pasión iba a quedar en solo viejos recuerdos.

Sin embargo, todo cambió, al darse cuenta de que la universidad también impartía clases de danza, por lo que realizó una audición, y ahí logró también ser parte del grupo de folclor.

“Yo me despedí de los grupos de danza por empezar una carrera universitaria. No me imaginé cómo podía seguir bailando, pero sentía la necesidad de seguir y me puse a investigar si en la universidad había clases y así fue”, declaró.

Expresó que jamás se imaginaría que la universidad le brindaría un apoyo económico por participar en eventos nacionales, ya que la institución le brindó una beca para seguir estudiando.

Decepciones

Consideró que a lo largo de su trayectoria siempre recibía malos comentarios respecto al arte, debido a que aún se tiene un estigma sobre los artistas, donde le señalaban que “se moriría de hambre“, por lo que optó por no estudiar una carrera sobre la danza, y se inclinó por Biotecnología.

Lamentó que hasta la fecha es muy complicado para los grupos de danza de Guasave, pues los bailarines que participan en los eventos del municipio jamás han recibido ningún apoyo económico.

”Es muy triste que los artistas y deportistas tengan tantas aspiraciones y metas, que sus capacidades los pueden llevar más lejos y por la falta de apoyo del gobierno, lo dejan”, enfatizó Ana Lucía.

Expuso que actualmente es integrante del grupo que se llama Renacer Folclórico, el cual es dirigido por Adriana Gaxiola López, hija de la inolvidable maestra “Kachis”, quienes se han visto en dificultades al no recibir apoyo del gobierno, por lo que los integrantes realizan distintas actividades para poder recaudar los fondos para la compra de vestuario y gastos de viajes con el fin de seguir participando en distintos eventos en los que representan al municipio de Guasave en diferentes estados de la república mexicana, en los que solicitan su presencia.

“Siempre tendremos nuestras puertas abiertas para las nuevas generaciones, como decía la maestra “Kachis” (qepd), la cultura nace del pueblo para el pueblo, misma que se transmite de generación en generación”, concluyó Ana Lucía.