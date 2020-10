Con pipas suministran agua a habitantes de Llano Grande en Sinaloa Municipio

Sinaloa Municipio.- Alrededor de un mes es lo que llevan los habitantes de la sindicatura de Llano Grande y Nacaveba, recibiendo agua por medio de pipas que suministra la Jumapas, y es que por la falta de lluvias generalizadas no hay suficiente líquido en los mantos freáticos, aseguró el gerente de la paramunicipal sinaloíta.

Guadalupe Castro Quñónez, gerente general de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Sinaloa, indicó que los mantos acuíferos no se han recuperado como debe ser, es por ello que el equipo de bombeo se afectó.

El funcionario municipal indicó que con la ayuda del municipio han estado proporcionando el líquido vital por medio de pipas, sin embargo reconoció que no se están dando abasto, por lo que están buscando la manera de gestionar ante la Conagua el préstamo de una pipa adicional que les permita mejorar la atención a los usuarios que se están viendo afectados.

La verdad es que el problema de fondo de esto es que no hubo una recuperación considerable en los remanentes, las lluvias que se han presentado hasta el momento han sido en partes y el no tener lluvias generalizadas es lo que nos ocasiona que no haya tanta disponibilidad de agua como esperábamos.”