Con pocos elementos Protección Civil inicia operativo en Las Glorias

Guasave, Sinaloa.- El Instituto Municipal de Protección Civil inició un operativo de seguridad en playa Las Glorias desde ayer por la mañana, a pesar de que no se realizó ninguna planeación específica por el evento Guasave en La Playa.

El titular enfatizó que aún continúa la alerta por presencia de aguamalas y por el fuerte oleaje, por lo que la recomendación sigue siendo no ingresar al mar.

Operativo

Francisco Guadalupe Soto Sánchez, director del Instituto de Protección Civil en Guasave, informó que a raíz del evento Guasave en La Playa que dio inicio ayer y culmina el día de hoy, montaron un operativo con la finalidad de brindar seguridad a los asistentes, sin embargo recalcó que no fueron convocados a una reunión previa para solicitar su apoyo, ni se realizó un operativo en conjunto con los demás cuerpos de emergencia.

“Nosotros más que nada estamos enfocados en la seguridad de las personas que van ahorita a la playa, ya que el evento es tarde- noche y la verdad no contamos con elementos suficientes y pues podemos hasta cierto punto acompañar ahí, pero somos poca gente para tantas personas; no se llevó a cabo ningún plan de contingencia en ese caso, nunca hubo una reunión con los demás cuerpos de emergencia, pero nosotros vamos a apoyar en lo que podamos y a como podamos.”

Soto Sánchez detalló que son aproximadamente 10 elementos los que se encuentran asignados en la playa durante este fin de semana y añadió que laboran desde temprana hora, por lo que durante la noche no se podrán realizar recorridos al cien por ciento.

“Son aproximadamente 10 elementos nada más con los que contamos en playa Las Glorias, de verdad esperamos que no se haga un caos del evento, pues las esperanzas en cuestiones de vigilancia constante la verdad son muy bajas porque no contamos con suficiente personal y el que está ahí está desde la mañana y pues no hay cuerpo que aguante también toda la noche.”

El llamado

El director de Protección Civil hizo el llamado a la ciudadanía a comportarse y no exponerse, pues para obtener buenos resultados del operativo se requiere que los visitantes respeten las indicaciones y tomen conciencia de los riesgos para poder prevenirlos.

“El llamado es invitarlos a que si van a ingerir bebidas alcohólicas que no conduzcan, hay que llevarse a una persona para que conduzca y aparte no tratar de meterse al agua, al mar, sobre todo en la noche porque ahí sí podría haber alguna emergencia, porque si en el día batallamos mucho para lograr que la ciudadanía haga caso, en la noche sin la presencia total de los elementos pues será peor, pero ahí entra la prudencia y conciencia de cada persona y a eso estamos apelando.”

Marejadas. El fuerte oleaje por el fenómeno de mar de fondo continúa; para evitar tragedias o emergencias es fundamental seguir las recomendaciones de los cuerpos de prevención.

Continúa alerta

Soto Sánchez añadió que aún permanece la alerta por la presencia de aguamalas y por el fuerte oleaje, por lo que la recomendación sigue siendo que la población no se meta al mar.