Con tu ayuda, María Luisa hará su doctorado en Zúrich, Suiza

Guasave, Sinaloa.- Una voz tranquila y mesurada explica con paciencia su situación: “Fui acreedora de una beca completa para estudiar el doctorado “Molecular Life Science” de la Universidad de Zúrich (UZH) y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH), por lo cual planeo irme a principios del siguiente año.”

Su inteligencia y dedicación para los estudios la han llevado muy lejos, y es que con solo 28 años, María Luisa Moreno Félix cuenta con una maestría y ha participado en instituciones de renombre nacional e internacional, siempre a través de becas, pues sus padres no cuentan con dinero suficiente.

Necesidad

La originaria de San Pedro Las Árguenas, Guasave comparte: “Mi papá es campesino, mi mamá es ama de casa, ellos llegaron hasta la secundaria porque no hubo dinero para que siguieran estudiando, pero siempre se preocuparon por que mis hermanos y yo sí pudiéramos salir adelante".

Es a principios de año cuando la destacada guasavense tiene que iniciar sus clases en Zúrich, y aunque ella no pagará nada por estudiar, al contrario, esperará por un mes el pago de la beca a la que accedió, el simple hecho de costear su estancia en el país que se considera el más caro del mundo, según diversos estudios, implica un gasto mínimo de 80 mil pesos.

A mí la verdad me costó trabajo dar el paso de pedir ayuda, había analizado la posibilidad de tener un crédito, pero por el monto tal vez no me lo daban y además sería mucho el interés. Hablando con amigos y con mi familia fue que me decidí a hacerlo.”

La bondad de los guasavenses ha salido a relucir, y es que a pesar de que apenas lleva un par de días recaudando, ya ha habido quienes apoyan con mucho o con poco, pero todo suma y ayuda a materializar una meta, de quien tiene la visión de ser una mexicana destacada y reconocida en el ámbito científico. La investigación en la que participará tiene que ver con el cáncer, y el solo hecho de haber sido seleccionada por encima de decenas de jóvenes de otras partes del mundo, evidencia su potencial.

María Luisa Moreno Félix necesita de tu apoyo para poder llevar a cabo sus estudios en Zúrich/Cortesía

Durante mi trayectoria, he tenido grandes mentores (la mayoría mujeres talentosas) que me motivan a salir adelante y seguir realizando ciencia. La ciencia y la divulgación científica me apasionan.”

Añade que si bien puede trabajar con cáncer pero aquí en México, sin embargo las investigaciones que se están haciendo en el primer mundo son mucho más avanzadas. Además de dinero hay quienes le han ofrecido regalarle ropa de invierno, pues ese país es muy frío y es costoso comprar abrigos.

Si usted desea apoyar a esta joven puede realizar un depósito a la siguiente cuenta bancaria. 4152 3135 6011 1093 o comunicarse al teléfono 644 430 1676. Ese es su número personal y ella podrá darle detalles sobre las cuentas para la recaudación.