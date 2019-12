Concientizan a estudiantes sobre el ciberacoso

Guasave, Sinaloa.- Mayté Figueroa Félix, directora de Prevención Social, informó que se encuentran trabajando arduamente en la prevención del ciberacoso, y capacitando a los adolescentes y jóvenes sobre cómo denunciar en caso de ser víctimas de dicho delito, pues existe la creencia de que no se sigue una investigación y por lo tanto no hay sanciones para los responsables.

En Guasave claro que hemos detectado casos de ciberacoso; no se tienen estadísticas en sí, porque es un delito que no se denuncia. Todavía se cree que no hay investigación y sanciones para los responsables y eso es justo en lo que estamos trabajando, capacitando a los jóvenes, informándolos sobre los ciberdelitos y sus sanciones, para que en caso de ser víctimas sepan cómo reaccionar y a dónde pueden dirigirse para denunciar.”