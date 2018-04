Concreto del primer cuadro requiere renovación

Guasave, Sinaloa.- El mal estado de las calles del primer cuadro de la ciudad es evidente, pero ante la falta de recursos para una restauración completa, el departamento de Obras y Servicios Públicos ha implementado un programa de calafateo con la finalidad de alargar un poco más la vida útil del concreto, que en la mayor parte del Centro ya caducó.

Señalan que el Ayuntamiento cuenta con una sola brigada, que ante tantas quejas y el deterioro del concreto en la ciudad, no se da abasto.

Solución a medias

Al ser cuestionado sobre una posible inversión para mejorar el estado de las calles, Francisco Miguel Retamoza, director de Obras y Servicios Públicos, enfatizó que no se tiene programado ningún tipo de inversión de ese tipo.

No, no hay inversiones específicas para el rescate de las calles, pero con recurso propio estamos haciendo lo que se puede, de manera constante, pero se reportan muchos eventos de este tipo y no podemos darle solución rápida a todos, pues solo tenemos una brigada y no se da abasto”, mencionó.

Miguel Retamoza detalló que el programa de calafateo que se tiene, principalmente en el primer cuadro, es una solución momentánea. “Traemos un programa para meterle calafateo a todo el primer cuadro de la ciudad, bachear los pedazos malos y calafatear lo que está bueno para que no le entre humedad y no se hagan socavones superficiales, pero hay que enfatizar que la vida útil de ese concreto ya finalizó, y aunque todavía aguanta, no tarda el momento en que se tenga que renovar por completo”.

Problema profundo

El funcionario indicó que se está trabajando en varios puntos de la ciudad, algunos por baches y otros más por obras que les corresponde a la Junta Municipal de Agua Potable.

En muchas ocasiones es la Jumapag quien forma algunas de las zanjas que nos reportan, y aunque ellos muchas veces sí las reparan, nosotros estamos ayudando con eso, así como los casos en los que las alcantarillas se hunden y el pavimento se rompe”.

Destacó que en el Centro se tienen tuberías de cemento que también ya cumplieron su vida útil y eso ha formado socavones profundos. Ahí la situación es más compleja porque se tiene que reparar todo desde abajo, todo eso tiene más de 40 años, y aunque alarguemos la vida útil, no tarda en requerir que se renueve todo”, finalizó.