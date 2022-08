Condicionamientos para inscripción deben reportarse a la SEPyC

Durante las inscripciones de los menores a las instituciones educativas pudieran darse condicionamientos, como el pago de las famosas cuotas escolares para poder soltar los documentos del estudiante o inclusive los libros de texto, de ahí que autoridades de Servicios Regionales del Petatlán llamen a los padres que estén siendo víctimas de hechos de este tipo a reportarlo directamente a las oficinas para poder actuar.

Jaime Carlos Hernández, jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, que comprende los municipios Guasave y Sinaloa, informó que hasta el momento no han recibido directamente ninguna queja o denuncias de este tipo, sin embargo, a través de las redes sociales identificaron un caso.

“Solamente a nivel de redes sociales hemos encontrado algunos comentarios y bueno algunos medios de comunicación lo han puesto, pero aquí directamente a esta instancia regional no ha habido así una denuncia puntual, concreta, de algún padre de familia que haga llegar alguna queja con respecto a alguna escuela.”

El funcionario resaltó que no se puede ni se debe ante ninguna situación condicionar la inscripción de un menor.

“Sostenemos lo que siempre se ha comentado desde la Secretaría de Educación Pública y Cultura, de que no se debe condicionar para nada, ni con nada, la inscripción de los niños, niñas y adolescentes, es su derecho y por lo tanto se tiene que acatar esa disposición legal.”

Aseguró que lo demás ya es acuerdo de las mesas directivas de las asociaciones de padres de familia, que buscan una estrategia también para ayudar al sostenimiento, o los gastos inherentes a las escuelas, pero enfatizó en que si se hizo un acuerdo entre los padres de familia, debe de quedar en el carácter de aportación voluntaria.

“A nadie se le tiene que obligar ni condicionar una inscripción, menos utilizando los libros de texto gratuitos o la inscripción... Es la aportación voluntaria de los padres de familia, siempre se ha hecho esa práctica, pero debe de quedar en carácter voluntario.”

El jefe de los Servicios Regionales del Petatlán destacó la importancia de que, en caso de registrarse una situación de este tipo, el asunto no quede en las redes sociales, sino que se haga el reporte directamente para que se pueda resolver la situación.

“Que se notifique como debe ser y yo estoy seguro de que las autoridades educativas, los mismos directores, supervisores, jefes de sector, comprenden y entienden que no se le puede obligar a nadie, si hay algún caso en el que se resista, no quiera o considera que no es justo lo que se le está pidiendo, pues que nos notifique para poder resolverlo.”