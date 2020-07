Confeccionistas esperan esquema para entrega de uniformes en Guasave

Los confeccionistas que participan en el programa de uniformes escolares del gobierno del estado a estudiantes de nivel básico ya están ultimando detalles y prácticamente listos para cuando arranque la entrega.

Jorge Rojo, empresario de la industria de la confección de Sinaloa y parte del consejo que preside Alejandro López Plascencia, indicó que están a la espera de que en los próximos días el gobierno del estado les presente el esquema bajo el cual se hará la distribución de los apoyos.

Expectativa

Detalló que por la vía oficial aún no les han informado cuál va a ser la estrategia que se utilizará para hacer llegar el beneficio sin que se genere aglomeración de personas, sin embargo externó que de forma extraoficial se ha hablado respecto a que el diseño del programa lleva un avance considerable.

“Formalmente no nos han indicado aún cómo va a ser la dinámica para hacer la entrega, al menos yo le puedo compartir que a mí no me ha llegado ninguna instrucción, y hemos estado muy al pendiente de todo lo que se genera en torno al tema porque evidentemente es algo que nos interesa mucho. Sin embargo de forma extraoficial sí nos hemos enterado de que probablemente en los próximos días ya se nos va a definir la forma en la que vamos a hacer la entrega”, explicó.

Certeza

Indicó que el hecho de que este año les hayan dado un anticipo mayor al de años anteriores, les brinda mayor certidumbre.

No hay temor de que se pueda retroceder en este aspecto, al contrario este ya es un compromiso bien establecido por parte de las autoridades estatales, tan es así que este año nos dieron un anticipo que es más considerable al de años anteriores. De hecho es por mucho mayor.”

Explicó que en gran medida gracias a este programa la industria confeccionaria es de las que se mantiene más activas aún con las condiciones actuales. “Por fortuna incluso en medio de todo este caos que ha generado la pandemia del Covid-19, gracias a Dios nosotros somos de las industrias menos afectadas, se pudiera decir así, porque incluso nosotros nos hemos mantenido hasta contratando.”

Adeudos

Cuestionado respecto a posibles adeudos que las autoridades pudieran mantener con los participantes del programa en años anteriores, indicó que no tiene conocimiento de ello.

“De manera personal, yo le puedo decir que conmigo no hay adeudos y no me ha tocado escuchar recientemente que ningún compañero haya tenido complicaciones para recibir el pago”, indicó.

No obstante sí pudiera haber algún pendiente por ahí pero sería un caso aislado y muy particular, que en ocasiones se da por alguna falla en el papeleo que se hace para acceder al programa como tal.”

Agregó que hay confianza en que el procedimiento de entrega se pueda sacar adelante sin mayor complicación. Además externó que se están preparando para que haya abastecimiento como se requiere de todas las tallas para los estudiantes a quienes va dirigido el programa de apoyo estatal.