Confirma operativo Seguridad Pública de Guasave para inhibir atracos en el comercio

Guasave, Sinaloa.- El presidente de Canaco en Guasave informó que ante los robos que se han presentado en lo que va del año, donde el sector comercio es el más afectado, se llevó a cabo una reunión con el director de Seguridad Pública, donde se llegó al acuerdo de implementar estrategias para evitar atracos en los negocios en estas fechas decembrinas.

El titular de la Policía Municipal, Miguel Ángel Martínez Catana, comentó que se realizará un operativo para que se mantenga la vigilancia a partir del 12 de diciembre. Explicó que en la Dirección de Seguridad Pública se trabajará en coordinación con la Canaco, con la finalidad de brindar la protección y vigilancia en el centro de la ciudad, debido a los tres robos a mano armada que se suscitaron en establecimientos en las últimas semanas.

Destacó que se llevarán a cabo rondines a pie con dos agentes y cuatro unidades, en dado caso que los vendedores y la ciudadanía soliciten su apoyo, estarán siempre vigilantes para erradicar tanto robos violentos como cualquier otro caso que requiera la intervención de ellos como autoridades. “El operativo es a partir del día 12, no queremos que la sociedad esté con el pendiente de que les vayan a robar o asaltar; estaremos vigilantes”, destacó el jefe policiaco.

Externó que se le brindará un apoyo totalmente gratuito a los comerciantes que requieran ser trasladados para poder realizar sus depósitos correspondientes en los bancos, por lo cual los invitó a llamar al 911, en dado caso de requerir dicho apoyo, para poder brindarles seguridad.

Reiteró que no se bajará la guardia en las colonias ni comunidades, donde los elementos estarán haciendo sus respectivos recorridos alrededor de la ciudad para mantener la seguridad en todo el sector las 24 horas. “Que quede bien claro, ese servicio es gratis y es parte de nuestras actividades, que no lo duden dos veces en solicitarlo, porque se han presentado varios asaltos”, recalcó el director de Seguridad Pública. El presidente de Canaco, Ariel Lugo Carvajal, explicó que existen distintos factores del por qué los comerciantes ante un asalto prefieren no denunciar, ya que muchos, por el temor, optan mejor por quedarse callados para no recibir ningún tipo de amenaza.