Confirman que estaba irregular la gasera denunciada por ciudadano en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Luego de la denuncia interpuesta por Jorge Castellanos contra una gasera de la colonia Lomas del Mar en Guasave, ya que un tanque que le llenaron de más le explotó y estuvo a punto de morir en diciembre pasado, Protección Civil realizó una inspección en dicho negocio y afloraron varias irregularidades.

Macario Gaxiola Castro informó que la semana pasada llevaron a cabo ese trabajo, y fue una inspección profunda donde encontraron irregularidades, dándoles un ultimátum de 30 días para solucionar dicha situación. Inclusive, Jorge Castellanos tiene demandado penalmente al dueño de la gasera porque no le respondieron por los daños que le ocasionó su falta de atención, ya que derivado de la explosión perdió su camioneta y él quedó con múltiples quemaduras.

La gasera Las Delicias arrastra antecedentes de clientes que salieron afectados por la falta de medidas de seguridad y protección que esta presenta, por lo que en un mes deberán presentar un análisis de una persona externa del tanque de gas que usan, el cual debe tener una duración de 10 años.

“Aunque se les dijo que el tanque de gas se ve en buenas condiciones, deben tener la fecha de elaboración del mismo”, detalló.

El funcionario dijo que cuentan con extintores, pero no están ubicados de manera estratégica para hacer uso de ellos, ya que los tienen en el suelo, sin una base, y se le hizo la recomendación al dueño de la gasera de instalar una alarma de incendios en la bodega que tiene el establecimiento.

“El tanque de gas debe tener la fecha de fabricación, pues por lo general son 10 años de vida útil, pero no la tienen, entonces les pedimos un dictamen donde un especialista tiene que venir a hacerle el estudio al tanque de gas y también a las mangueras y las válvulas para que me compruebe que están en buenas condiciones”, detalló.

Ultimátum

Aseguró que la gasera no cuenta tampoco con un programa interno de protección civil en físico y virtual, por lo cual la institución les solicita que tengan dichos documentos en el establecimiento, se llenó un informe de dicha inspección para ser enviada a la base en el estado.

“Ya se le notificó al dueño de la gasera Las Delicias todo esto, y que solo tienen 30 días para tener en orden todo y solucionar las irregularidades ya descritas.”

El director de Protección Civil en Guasave comentó que con esto él ya se deslinda de esta situación tras haber realizado la inspección profunda del establecimiento, con la finalidad de que se solucionen las irregularidades anteriormente mencionadas.

Destacó que el dueño del negocio tiene que presentar a Protección Civil una constancia de ultrasonido del tanque de gas, pues se requiere comprobar que aún es útil.

“Yo me deslindo de esa responsabilidad, no le hemos dado seguimiento porque yo pensaba que el director anterior ya había realizado una inspección, y no había documentos de que lo avalaran, si no es porque me lo notifican, yo ni por enterado me doy”, expresó Gaxiola Castro.

Los resultados de esta inspección se le harán llegar al director estatal de esta dependencia, para que desde allá se determine qué harán con esa gasera en caso de que no solventen las observaciones que se les hicieron.