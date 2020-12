Consejo de Salud decidirá si hay o no Verbena en Guasave

Guasave.- En la próxima reunión del Consejo de Salud y del Consejo para Mitigar los Efectos del Covid-19 en el municipio de Guasave, Sinaloa, se determinará si se permite o no la instalación de la Verbena, aseguró Mario Figueroa.

El director de Vía Pública y Espectáculos detalló que es a Salud quien le compete determinar sí es viable o no que se lleve a cabo esta actividad. Sin embargo, adelantó que de ante mano los vendedores saben que lo más probable es que, teniendo en cuenta las condiciones que se viven con la pandemia y el número de casos activos y sospechosos que hay en Guasave de Covid-19, lo más probable es que no se permita que se instalen.

“Esta decisión no es de nosotros, no está dentro de mis facultades, aquí lo que se nos ha dicho es que en la siguiente reunión que haya por parte del Consejo de Salud se va a votar para decidir si se lleva a cabo o no la actividad.”

Dijo que los comerciantes no adquirieron mercancía pues están convencidos de que es poco viable la instalación. “Sí nos han llegado oficios y ellos lógicamente buscan saber si se permitirá la instalación pero incluso muchos de ellos nos han compartido que no compraron mercancía, porque saben que lo más viable es no realizar el evento.”