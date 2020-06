Construcciones, causa común de daño a la red de agua

Guasave, Sinaloa.- Desde el sábado por la tarde vecinos de la comunidad de Callejones de Guasavito reportaron ante la Jumapag que se habían quedado sin suministro de agua potable. Para la mañana del domingo el desespero entre los habitantes se había incrementado porque seguían sin servicio.

La causa de este hecho: un particular que al realizar una construcción rompió una tubería de dos pulgadas, causando con esto daño colateral a la población.

A decir de Nubia Yazmín Puentes Llanos, gerente general de la Jumapag, es frecuente que por desconocimiento del paso de la red, cuando se realiza tanto obra pública como privada se daña la red de agua potable.

Permiso

La funcionaria municipal explicó que aunque muchos no saben, siempre que se va a hacer una construcción se tiene que solicitar directamente en la Jumapag un permiso, sin embargo en Guasave nunca se le ha dado valor a este trámite.

“Es muy poco común que la gente solicite este tipo de permisos, y la verdad es que son importantes, es cierto, tienen un costo pero es mínimo, y pues con esto se evitan daños a la red y se ahorran ellos posibles gastos adicionales, porque como muchos saben la Junta no está en condiciones de absorber gastos fuertes, sobre todo cuando no han sido responsabilidad nuestra o por motivos del propio desgaste, sino porque no se ha tenido el proceso adecuado.”

Detalló que quienes necesitan este permiso tienen que acudir primero a Obras Públicas, de ahí se les remitirá a la Jumapag y el proceso para la obtención es simple.

Trabajador de la Jumapag laborando en la reparación de la fuga para restablecer el servicio de agua potable.

Es un procedimiento simple y como te comento no es costoso y funciona como una especie de protección para que personal de la Junta les brinde apoyo con maquinaria en caso de que se requiera y de esta forma hay menos riesgo de que se dañe la red.”

Socialización

Para las 10:00 horas del domingo, luego de una intensa jornada de trabajo por parte de una cuadrilla de colaboradores de la Jumapag, la fuga había sido reparada y el servicio restablecido. En este caso, según detalló Puentes Llanos, la paramunicipal absorbió los gastos, pero independientemente de eso lo ideal es que los usuarios tengan la cultura de hacer este tipo de trámites.

“Nosotros no culpamos del todo al usuario, porque este es un tema de socialización. La gente desconoce en muchos de los casos que este tipo de procedimientos se tienen que hacer. Del mismo modo desconocen muchas cosas más respecto a cómo funciona la Junta en cuestión de seguimiento a reportes de fallas y demás, entonces esto es algo que queremos ir cambiando.”

La funcionaria agregó que independientemente de los cambios que por cumplimiento de periodo haya en la Junta se debe trabajar en un plan con continuidad para que se mejore la operatividad de la Jumapag.

