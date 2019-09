Constructora demanda pago de 20 mdp al municipio

Guasave, Sinaloa.- El gobierno municipal está demandado por una empresa constructora que desde el periodo 2011-2013, de Ramón Barajas López, realizó una obra que no fue pagada a tiempo y ahora suma cerca 20 millones de pesos en pago.

Julio Iván Villicaña Torres, director jurídico del Ayuntamiento, explicó que se trata de una obra de rehabilitación que se realizó desde la calle Sinaloa, a la altura de plaza Las Fuentes hacia la salida a Los Mochis por la constructora Dossier.

La obra

“Se hizo una rehabilitación, se contrató por alrededor de un millón 800 mil pesos y se fueron haciendo modificaciones, aumentos de la obra y al fin de cuentas vienen reclamando 7 millones (de pesos), que nos demandaron por esa cantidad más los daños y perjuicios y el tema de los gastos financieros que vienen en la Ley de Obras Públicas y se nos va hasta un monto de alrededor de los 20 millones de pesos”, explicó.

Es decir, abundó, es mayor el monto de la penalización que lo que costó realizar dicha obra, pues no fue pagada a tiempo y las siguientes administraciones no le dieron el seguimiento debido.

Ilegalidad

“Hay demasiadas irregularidades dentro de lo que es la obra, que fue por inversión directa hasta el procedimiento, a como veo el asunto hay muchas cosas que se pudieron haber peleado porque no están claras, sin embargo como no hubo defensa por parte del Ayuntamiento se dejó correr y ellos obviamente aportaron sus pruebas y el juez al fin de cuentas, y acertadamente porque no hay defensa por parte del municipio, pues le dio la razón a ellos y le está concediendo las prestaciones que vienen reclamando”, expuso.

El tema fue presentado ayer durante la sesión de cabildo por parte del síndico procurador, quien dijo que estarán presentando una demanda en contra de quienes resulten responsables.

Recurso legal

Villicaña Torres señaló que a estas alturas es muy difícil interponer un recurso legal porque el juez le está resolviendo a la empresa constructora de acuerdo con lo que se dio en el juicio.

“Vamos a ver qué hacemos ahorita, apenas salió la sentencia, no tenemos ahorita un término (de fecha para pagar), nos estamos preparando tanto la defensa como en las denuncias que se van a presentar pero en este tema en particular no se tiene un término.”

Una vez presentada la denuncia ante el órgano interno de control dijo que será este quien resuelva sobre la posible restitución del recurso por parte de los responsables y el síndico procurador haría la denuncia también ante la Fiscalía en contra de quienes resulten responsables.