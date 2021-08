Consulta Nacional tuvo una baja participación en el municipio de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del INE informó que a nivel nacional contaron aproximadamente con el 7.7 por ciento de participación en la Consulta Popular que se llevó a cabo ayer con el objetivo de que el pueblo decidiera si enjuician o no a ex presidentes de la república, y que aunque aún no tenían los resultados que se arrojó en Guasave, la tendencia es que fue muy similar a la ocurrida en todo México.

Carlos Eduardo Cantú Mc Swiney destacó que ayer por la noche aún no contaban con la estadística exacta, pero que más o menos el comportamiento sería el mismo que a nivel nacional, ya que para las 21:00 horas apenas tenían 39 actas computadas, de las 188.

Informó que se colocaron 188 mesas receptores de consulta electoral, ya que ahora no se instalaron las 773 casillas que hubo en las elecciones del pasado 6 de junio, derivado de una cuestión presupuestal.

La gente que acudía a emitir su voto coincidió en que lo hacían porque para ellos era una oportunidad de lograr un cambio para las próximas generaciones, y a la vez hacer pagar a los expresidentes que actuaron mal en sus respectivos mandatos.

Clementina Buelna Acosta comentó que para tener la oportunidad de que se enjuice a los expresidentes, es la mejor oportunidad, porque se necesita justicia y para que en las próximas generaciones los gobiernos sean mejores y más justos.

“Si todos nos unimos para hacer algo bueno, se hace”, resaltó.

María Fernanda Peña Rivas señaló que se le hace muy bien el que se haya llevado a cabo esto para ver si el pueblo mejora en todos los aspectos y disminuye la corrupción.

“De esa manera las personas con cargos importantes la pensarán antes de hacer algo contra el pueblo y que de esa manera el beneficiado sea el propio pueblo”, explicó.

Martín Ahumada Quintero acudió también a emitir su voto, señalando que es una situación inédita, pues no se había podido participar en una encuesta ciudadana para opinar.

“Yo creo que es muy importante esta participación que no se había presentado y nos va servir mucho”, señaló el alcalde electo.

Destacó que esto servirá mucho para quienes vayan a ser gobernantes y quienes lo han sido, porque están en el escrutinio de la sociedad. “Es una forma de que se nos evalúe nuestro trabajo, nuestras acciones, y en este caso es a nivel de los presidentes de la república”, indicó.

Ahumada Quintero expresó que es importante que la ciudadanía tome en cuenta que esta es una oportunidad que no se había tenido de dar su opinión respecto a las decisiones que se pueden tomar en el país.

