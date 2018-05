Contempla Jesús López dejar candidatura por la alcaldía

Guasave.- El candidato a la alcaldía de Guasave por la coalición Por Sinaloa al Frente, Jesús Antonio López Rodríguez, hizo pública ayer en su cuenta de Facebook la posibilidad de no abanderar este proyecto, argumentando problemas de salud.

Durante la mañana de ayer se escuchó fuerte el rumor de que Chuy López había declinado a ser candidato y cuando se le trató de localizar tenía su celular apagado, mientras que la dirigencia del PAS local tampoco contestó llamadas, lo que hice crecer las expectativas.

Reacción

Fue en el transcurso de la tarde cuando el exdiputado federal publicó un mensaje en redes sociales, donde confirmaba la posibilidad de no entrar en la contienda por la alcaldía, aunque al parecer todavía hay ligeras esperanzas de que cambie de opinión.

“La cirugía que me realicé el año pasado, donde me colocaron un injerto óseo, una placa y cuatro tornillos en una fractura de la tibia derecha, desafortunadamente no ha tenido una buena evolución, ya que el injerto no fue aceptado por mi hueso y la fractura quedó mal consolidada, lo que me ocasiona un dolor muy intenso y progresivo al caminar, por lo que requiero una nueva intervención quirúrgica a la brevedad posible por indicaciones del traumatólogo”, detalló.

Reconoce que ante el inminente inició de una campaña tan intensa y tan breve, no cree poder estar en condiciones, por lo que maneja la posibilidad de declinar a la candidatura, a reserva de platicar con el presidente del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, así como los dirigentes de PAN, PRD y Movimientos Ciudadano, para definir su situación.

Hipotesis

Aunque López Rodríguez aclaró dudas al reconocer que es por problemas de salud que podría dejar la candidatura, también se habla que no está muy satisfecho con el respaldo que le ha dado la gente del Partido Sinaloense, pues a pesar de que el lunes ya arrancan oficialmente las campañas, es mínimo lo que tienen de propaganda lista para promover la imagen del doctor.

Al parecer la dirigencia del PAS ya está analizando el tema, pues en caso de que se haga oficial la salida de Jesús López, tendrían que buscar a otro candidato varón con los tiempos ya encima.