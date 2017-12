Continúa paro de personal de la Secretaría de Salud

Guasave, Sinaloa.- El plantón a las afueras de las oficinas de la Jurisdicción Sanitaria N.° 2 continuó durante el día de ayer, pese a que de acuerdo con su calendario laboral para esta fecha ya tendían que estar de vacaciones.

A decir de Bertha Godínez, representante sindical de la Subsección 5, la medida continuará incluso hasta el día de hoy de ser necesario.

“Ya lo hemos dicho nosotros, no nos iremos de aquí hasta que se le pague su dinero al último trabajador sindicalizado. Creo que ninguno de los compañeros están dispuestos a retirarse, sin que se les den sus vales de despensas con valor de 11 mil 700 pesos, así como el pago de medallas que varían desde 20 mil pesos hasta 30, 35 mil pesos.”

Dependencia

La líder aseguró que han tenido problemas administrativos pues muchos de los trámites se tienen que realizar aún en las oficinas de Los Mochis.

“A pesar de que se supone ya somos una jurisdicción independiente, nos topamos con que muchos de los trámites nos tenemos que ir a hacerlos allá en Los Mochis, ahorita nos dicen que la nómina se nos va a pagar allá, no nos parece justo, yo creo que el jefe de aquí de con nosotros debe hacer las gestiones necesarias para que ya no haya esa burocracia”.

Ven necesidad de extender el periodo vacacional para recuperar los días al manifestarse. “Se me pasaba decirles algo muy importante, las unidades siguen trabajando, nosotros estamos manifestándonos en nuestros días de vacaciones, hoy deberíamos estar en nuestras casas porque es periodo vacacional. Los vamos a reponer al momento de volver, porque alguien no cumplió aquí y no somos nosotros, estos son nuestros días, pero aquí tenemos que estar hasta que nos paguen. Por supuesto que es justo solicitar que se nos reintegren o se nos compensen estos días”.

La fecha de regreso dependería de los días hábiles que acumulen en la manifestación, tentativamente ellos regresan a laborar el 8 de enero; si el día de hoy también permanecen solicitarán regresar el 10.