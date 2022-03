Contradictoria la disminución del precio del gas en Guasave

Guasave, Sinaloa.-Ante la disminución del precio del gas en el municipio de Guasave, las familias señalan que el precio actual del gas LP ha beneficiado a la economía del hogar, sin embargo, aseguran que los precios son contradictorios, pues solo bajó cinco pesos, pero la canasta básica ha ido al alza.

Amas de casa señalaron que los precios están muy desequilibrados, ya que es muy poco lo que disminuyó el precio del gas y por ende es difícil poder surtirlo, ya que no es el único gasto del hogar, por lo que muchas familias optan por usar leña para cocinar.

Contradicción

Ante la disminución del precio del gas, Marbella López señaló que solamente el descuento es de cinco pesos, lo cual para muchas familias guasavences es mínimo, sin embargo, reconoció que sí beneficia a la economía del hogar.

Explicó que los precios actuales del gas, en comparación con los insumos y la canasta básica, son contradictorios, debido a que las tortillas tuvieron un aumento de alrededor de los 3 pesos, por lo que el kilo está en 22.

“Esto pues sí es un ahorro, pero a como están las cosas está muy desequilibrado, muy disparejo, porque se supone que la tortilla no debe de estar tan alta”, manifestó la ciudadana.

Por su parte, Ernestina Castro destacó que el aumento de salarios mínimos no está equilibrado con los precios de los productos de la canasta básica y el gas LP.

Mencionó que muchas familias guasavenses han regresado a los tiempos de antes, debido a que han optado por comprar leña para hacer las comidas que deben de estar más de 30 minutos en la lumbre, ya que no es redituable el poder subsidiar el consumo de gas, aunado al de la luz, la despensa y el agua.

“Siento que es una burla para nosotros que trabajamos al diario, porque no podemos costearlo, cuando antes valía 400 pesos me acuerdo y no ha habido quien pare esto,” resaltó la madre de familia.

Costos

María García manifestó que hace una semana el cilindro de gas de 30 kilos tenía un costo de 833 pesos, y actualmente lo compra en 828.

Mencionó que es difícil encontrar lugares donde vendan el producto más barato, ya que en algunas distribuidoras de la ciudad venden el cilindro de 30 kilos a 814.50 pesos, cuando antes costaba a 819.50. Añadió que si el costo hubiera disminuido alrededor de los 10 a 14 pesos hubiera sido una gran ayuda a la economía del hogar.

Mónica Armenta comentó que el gas no es el único gasto que tienen las familias. Afirmó que tanto la tarifa del agua como de la luz tienen un aumento debido a la inflación, por lo que comprar un cilindro es casi imposible, y que opta por ‘cargar’ el cilindro con 10 o 20 kilos y rellenarlos en las gaseras, ya que es más barato.