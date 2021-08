Copiosa lluvia obligó a cerrar los puntos de vacunación Covid-19 en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Debido a la lluvia intensa que se presentó ayer, el jefe de los Servidores de la Nación en Guasave y Angostura señaló que se vieron en la necesidad de suspender la jornada de vacunación contra Covid-19 en los dos puntos de la ciudad.

Primero cerraron el punto ubicado en el malecón María del Rosario Espinoza debido a que el fuerte viento se llevó las carpas y no se encontraban en condiciones para seguir, y momentos después hicieron lo propio con el que está en la ECEA, esto por seguridad de los jóvenes que se encontraban bajo la lluvia esperando su turno.

Daniel López Armenta dijo que no considera el cierre anticipado de ayer como un retraso, ya que se extenderán hasta el domingo para compensarlo. También dijo que van a terminar el operativo hasta que estén atendidos y vacunados todos los jóvenes que asistan.

“Son inconvenientes tanto para la población que asiste a vacunarse como para nosotros, pero nosotros estamos dispuestos a continuar hasta terminar con este operativo y atender a todos los jóvenes”, explicó.

Reconoció que estas son causas de fuerza mayor y no pueden prevenirlas ni hacer nada al respecto, pues es una cuestión natural.

Declaró que es importante el que no hagan fila, ya que no es necesario, solo es cuestión de asistir en el horario que les corresponde y de ese modo no se formarán filas.

“Van y se forman desde las 3 de la mañana, vamos a estar cargando con esa fila que se forma todo el día y es por eso que hay personas que no alcanzan”, indicó.

Manifestó que los perjudica a todos el que se formen desde temprana hora, pues hay vacunas para todos y no deben preocuparse.

López Armenta expresó que si el día de hoy se presenta la misma situación, continuarán suspendiendo el punto de vacunación que se encuentra en el malecón.

El jefe de los Servidores de la Nación en Guasave y Angostura comentó que han tenido alta afluencia de personas de otros municipios, ya que algunas ciudades cercanas vacunaron a los de 18 primero y quedaron algunos pendientes, y se vinieron a recibir su dosis en cualquiera de los puntos, pues no se habían decidido a inmunizarse o se utilizó algún biológico que ellos no quisieron ponerse.

Insistió en que lo que les interesa mucho es avanzar en el plan nacional de vacunación, y que la problemática que se ha vivido en otros estados con jóvenes que no se quieren vacunar, aquí ha sido todo lo contrario. “De manera muy responsable han acudido a vacunarse y pues hay que atenderlos”, finalizó.