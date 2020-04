Covid-19 agudiza hambruna en indígenas de la zona serrana de Sinaloa

Sinaloa.- Las restricciones de movilidad que ha provocado el Covid-19 han agudizado la hambruna entre la población indígena que habita las zonas serranas de Sinaloa, donde no llevan el apoyo del gobierno y colectivos no han podido subir por seguridad con donativos alimentarios.

Román Rubio, regidor de Sinaloa municipio y luchador de los derechos de los indígenas, expresó que lamentablemente en las comunidades indígenas, las cuales se contabilizan en aproximadamente 100, ubicadas entre la sierra de Sinaloa colindantes con Chihuahua, donde se profundizó el abandono porque ahorita el tema principal es el Covid-19 y ellos de nuevo pasaron a quedar relegados.

Mencionó que en caso de dicha población los problemas serios de educación no son privativo de este momento al estar en total abandono, y en el asunto alimenticio están por los suelos.

Reclamo

Ante el coronavirus no hay la oportunidad para los voluntarios en llevar ayuda, por el riesgo que implica llevar la enfermedad y contagiarlos, situación que resultaría devastadora.

Las caravanas de la salud están más abandonadas que nunca y antes de que se propague el Covid se les notificó la falta de gasolina para trasladarse, por lo que desde noviembre la Secretaría de Salud no los asiste pese a tener enfermedades de contagio como la lepra.

En el 2019 se aprobaron 11 millones de pesos, pero no hubo transparencia ni impacto de mejora en las comunidades. El profe Román criticó que se ejercieron entre noviembre a diciembre como si comieran solo esos meses. Este año se volvieron aprobar otros 11 millones pero como si no estuvieran porque no se ha aterrizado nada.

“Pero como si no se hubieran aprobado porque están sin ejercerse, y si no se presiona al gobierno del estado no se ejercen y para caso concreto tuvimos el año pasado, insistimos a los diputados para que a su vez insistieran ante el Poder Ejecutivo Estatal y solo así se ejercieron, pero no se hizo transparente como nosotros quisiéramos, se ejercieron de una manera lamentable, sin planeación y seguimiento”.

Refirió que no se trata de aprobar un presupuesto y comprar cosas e ir y tirárselas, se trata de hacer que tenga un fin eminentemente productivo, no de ser asistenciales todo el tiempo con ellos.

“Se trata que este dinero sea utilizado de la manera más racional que es, un pequeño de ganado caprino, el asunto de frutales y otra propuesta que hicimos fue la huerta de traspatio, que la gente sea y se haga en ellos una disciplina para la autosuficiencia alimentaria.”

Recordó que el año pasado se hicieron entregas a diestra y siniestra, sin haber transparencia.

“Yo tengo la esperanza que para este censo queden registradas las comunidades y habitantes indígenas para que se les registre porque solo había registradas tres personas cuando son miles los habitantes de la zona serrana colindantes con Chihuahua.

Colectivo

Clemente Sandoval, miembro activo del Colectivo Sinaloense Tarahumara en Sinaloa, externó que la situación se agrava y resulta sin más desfavorable para sus hermanos indígenas, quienes se ven afectados de inicio por el abandono del gobierno y pese a haber donativos de momento hay comisiones con el traslado.

“A ellos los olvidan completamente y también tienen necesidades y derechos, ellos están vulnerables porque bajan a trabajar en el campo y regresan a su región, aunque preferirían quedarse porque arriba se les pone más difícil y el gobierno no pone interés.