Coyotes buscan comprar el frijol en 25 pesos por kilo

Guasave, Sinaloa.- Justificando que la calidad del grano no es la mejor, hay un conocido “coyote” que está buscando comprar las primeras cosechas en 25 pesos, acusó el presidente del Comité Municipal No. 8. Alfredo Rosales Gámez, dijo que son varios los reportes que ha recibido por parte de productores, quienes detallan que hasta el momento se han negado a vender a este precio tan bajo.

Unión

El dirigente sostuvo que es necesario que los productores se mantengan unidos en un frente común para evitar perderle tanto a sus cosechas. Enfatizó que la producción que están obteniendo por hectárea en las primeras cosechas es, incluso, inferior a la tonelada, por lo que hay más razones de peso para no malbaratar.

“Está poniendo este señor el pretexto de que el grano no cumple con la calidad, lo cual no es cierto, con esta excusa ha buscado comprar en 25 pesos el kilo, teniendo en cuenta que en las primeras cosechas no ha habido buena producción el productor con menos razón debe dejarse convencer”.

Asimismo, Rosales Gámez se dijo convencido de que las próximas cosechas del grano van a tener mejores rendimientos, pues normalmente así es.

Esperamos que sí, esperamos que los índices de producción mejore, porque normalmente así es, aunque este ciclo fue muy extraño por todas estas complicaciones que tuvimos con el clima”.

Organización

Aseguró que como organización campesina buscan estar unidos para que el productor tenga la certeza de que la organización va a buscar a los mejores compradores. “Ahora vamos a hacer un bloque como organizaciones campesinas, nos vamos a agarrar de la mano y vamos a buscar a los mejores compradores, incluso internacionalmente para ver de qué manera pudiéramos darle el plus al frijol, que tenga el precio de no menos de 30 mil pesos por tonelada”.

Justicia

Así mismo, agregó que han tenido también algunos reportes de productores que han conseguido que se pague lo justo por su cosecha. “En los primeros cortes, a principio de semana, veíamos que sí se estaba pagando los 30 mil por tonelada, pero ya antier y ayer nos llegaron estos reportes y como le digo solo reiterarle al productor que no está solo y que el frijol ahorita vale y es cuando tenemos que aprovechar, porque pocas veces las condiciones están dadas de tal manera que nos favorezcan un poco al sector”, indicó.