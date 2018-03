Cruz Roja Guasave inicia la Colecta Escolar 2018

Guasave.- Autoridades escolares del municipio, así como personal que conforma Cruz Roja Guasave dieron por iniciada la Colecta Escolar 2018.

David Zúñiga, jefe de los Servicios Regionales del Petatlán, señaló que en la región hay 549 planteles del nivel básico, entre los que suman más de 57 mil 455 alumnos, por lo que esperan que la aportación obtenida será significativa.

“Quiero decirles a todos que apoyemos multiplicando esta información con los maestros, directores y niños, ya que Cruz Roja los necesita para seguir cumpliendo con su función.

Aplicación

Por su parte, Socorro Castro Gálvez, presidenta del patronato de la benemérita institución, destacó que aunque el dinero que se obtiene con esta actividad se remite a la Ciudad de México, donde se destina a un fondo para desastres, en casos como el del año pasado, donde no hay ninguna contingencia, este se puede solicitar para que venga de regreso al municipio.

“Es una colecta que se va a un fondo de desastres, ese fondo si no se ocupa, con él se compran ambulancias, pero nosotros tenemos que poner la otra parte, como fue el caso del año pasado”.

Castro Gálvez realizó hincapié en que para que este recurso sea devuelto es necesaria la gestión de parte del patronato.

“Esperamos que en este año, al igual que en el pasado, no se necesite, para que lo apliquemos en la compra de más ambulancias que nos siguen haciendo falta”.

Los alumnos de escuelas públicas aportarán nueve pesos por estampita, mientras que los que pertenecen a una institución particular, 14.

“Son aproximadamente dos meses los que dura esta actividad de la colecta, sin embargo, los maestros empiezan con ella lo antes posible, incluso antes de que se vayan de vacaciones”.

Cuestionado respecto a si hay alguna meta de colecta, señaló que hay en conjunto, sin embargo, la de Colecta Escolar solo la conocen las autoridades escolares.

“Son ellos los que saben, porque ellos tienen los números de cuántos planteles y de los seccionales que corresponden al municipio, hay una parte de los planteles que corresponden al Évora, así como otros más que se encuentran en Sinaloa municipio”; en este último municipio también tienen presencia de la benemérita institución.