Cruz Roja incrementa atenciones en diciembre

Guasave, Sinaloa.- Las atenciones y servicios que presta la Cruz Roja en Guasave han aumentado en este mes, así lo manifestó José de Jesús López Castro, coordinador local de Socorros.

El titular indicó que las atenciones a adultos ma-yores, quienes acuden por enfermedades respiratorias, así como ciudadanos que sufren alteraciones en el nivel de azúcar en la sangre, o por problemas de diabetes, así como accidentes en motos, son los que lideran la lista de servicios prestados.

Incremento

López Castro aseguró que comparado con el 2016, en el 2017 han atendido más casos.

“Simplemente del día 23 al 25 el año pasado tuvimos 15 servicios, en este año fueron 24, 9 servicios más que en el 2016. Y del 27 al 28 te puedo decir que entre los dos días fueron 15 servicios los que atendimos, una persona de aborto, una de herido, un accidente, afortunadamente no hemos tenido nada fuerte que lamentar.”

Quemaduras

Cuestionado respecto a las atenciones por quemaduras provocadas por el uso de cohetes, indicó que cada año atienden a varios afectados por esta práctica, sin embargo admitió que en lo que va de la temporada no han tenido ningún caso.

“Afortunadamente no he-mos atendido ningún servicio de este tipo, claro que con esto no quiero de-cir que no se haya presentado ningún caso, lo que sucede es que si ha habido accidentes de este tipo puede que no hayan solicitado el servicio de ambulancia, que es lo que contabilizamos nosotros. En estos casos puede que en carro particular acudan al IMSS, al Hospital General o a otra institución, pero hasta ahorita nosotros no hemos registrado. Todo el tiempo tenemos, es algo que tristemente año con año se ve, pero hasta ahorita no hemos atendido nosotros, esperamos que así continúe.”