Cruz Roja sin poder concretar base estacional en Las Glorias

Guasave, Sinaloa.- A pesar de las gestiones realizadas por el patronato de Cruz Roja Guasave en al menos tres administraciones, para la creación de una base estacional en Las Glorias, hasta el momento no se ha podido concretar debido a que no cuentan con un terreno que cumpla con las especificaciones requeridas.

El presidente de dicho patronato señaló que dicha base sería temporal, para periodos vacacionales y fechas importantes como los eventos masivos que se suelen realizar en la playa.

Las trabas

Socorro Castro Gálvez, presidente del patronato de Cruz Roja Guasave, informó que desde hace tres administraciones, ellos como patronato han estado realizando las gestiones pertinentes para lograr una base en Las Glorias, que sería de vital ayuda en temporada alta y fechas especiales, sin embargo no se ha dado pues las autoridades municipales en su momento han otorgado en comodato terrenos que no son aprobados ni siquiera por Protección Civil, por no contar principalmente con la ubicación requerida.

“Tenemos ya tres administraciones municipales que nada más no nos entienden lo que queremos y necesitamos, que nos donan pedazos que están muy encerrados por casas y Cruz Roja tiene que estar a la vista para brindar los servicios, en donde el que va a la playa y le pasa algo sepa en dónde está.”

Castro Gálvez detalló que se trataría de una base estacional, por lo que no estaría funcionando las 24 horas del día.

“Es una base estacional, no es una base que estará abierta las 24 horas; estacional quiere decir que se va a abrir en días especiales que son Semana Santa, temporada alta y los fines de semana que haya eventos masivos en Las Glorias.”

El presidente del patronato de Cruz Roja explicó que cuando sucede alguna emergencia la ambulancia tiene que salir de Guasave, pero si se tuviera una base en la playa la situación fuera muy diferente por el tiempo que no se perdería en el traslado.

Ubicación ideal

Castro Gálvez señaló que lo ideal es que el terreno en donde sea colocada dicha base esté ubicado por la carretera, a la entrada del balneario, con acceso y salida rápida ante cualquier emergencia, sin embargo, al parecer los terrenos de esa zona son de particulares.

“Se trató de que nos prestaran un terreno en donde están las curvas de entrada a Las Glorias, en donde se pone Protección Civil, en donde se ponen los policías, pero parece ser que tienen dueños privados; ahí sería excelente porque no te ahorcan, en Semana Santa llegar a la pura entrada es imposible en los días santos.”

Añadió que los terrenos que se les han querido otorgar en comodato no son aprobados ni siquiera por Protección Civil.

“Cuando mandamos el plano y el lote que nos quieren dar en comodato no nos lo aceptan, ni siquiera es aceptado por Proteccción Civil, esa es la verdad, es como si fueras a hacer una casa y nadie supiera en dónde estás.”