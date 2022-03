Cuaresma es tiempo para analizar nuestras vidas: sacerdote de Guasave

Guasave, Sinaloa.- El sacerdote José Antonio Portillo Burgos, de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Guasave, Sinaloa, comentó que ayer se inició el tiempo de la Cuaresma, el cual es un lapso especial de gracia que los invita a revisar y a analizar sus vidas.

Señaló que siempre se inicia con el Miércoles de Ceniza, ya que es un signo de arrepentimiento, un signo en el que se reconoce la caducidad, pero sobre todo es un signo de victoria, deseo de renovación y transformación.

Propósitos

Mencionó que con esos deseos se acercan a recibirla, con el propósito de mejorar y cambiar. “No se trata de venir a tomar ceniza solo porque es una tradición”, resaltó.

Reconoció que si no hay un verdadero propósito de encomienda, es mejor que no acudan a tomar ceniza, ya que si no se tiene el deseo de cambiar, de ser mejor, superarse, ser más paciente, tolerante, respetuoso, agradecido y ayudar al necesitado, deben evitar esto.

“De no ser así, mejor no tomen ceniza, ya que la ceniza significa que uno reconoce que tiene necesidad de Dios y solo no puede”, declaró.

Expresó que el acercarse a tomar ceniza es con una actitud de humildad, sencillez y dejarse conducir por el espíritu de Dios, y descubrir en qué aspecto de sus vidas tienen que trabajar, ya sea tolerancia, respeto, enojo o lealtad.

El padre señaló que para tomar ceniza se requiere contar con un propósito de superarse, enmendarse y renovarse con deseos de ser mejor.

Cuaresma

Indicó que el número 40 es un número simbólico, que significa un tiempo de reflexión y madurez. “Un tiempo suficiente para que me caiga el veinte, y analizando mi vida, me diga que el Señor me está llamando a trabajar más en mi familia, comunicarme más, a trabajar más en la unidad”, asentó.

De igual manera dijo que durante todo el tiempo de los 40 días se está preparando el corazón de los católicos para vivir la Semana Santa con un corazón abierto y dispuesto.

Detalló que la meta es llegar a los días santos para vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, renovados, transformados y comprometidos.

Tradición

El párroco aseveró que esta tradición viene desde los primeros siglos, desde el antiguo testamento, el número 40 hace referencia a un tiempo de prueba de madurez y de toma de decisiones.

“40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto, 40 días y 40 noches Moisés estuvo orando, cuando Dios le entrega los mandamientos, 40 días el profeta Elías en ayuno, preparándose para la encomienda que Dios le tenía y el diablo lo tienta, por lo que el número 40 es un tiempo especial de reflexión para razonar,” finalizó.