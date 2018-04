Cuarta caída al hilo para Frayles

Guasave.- Frayles de Guasave continúa recibiendo malas noticias y no solo por haber sufrido anoche su cuarto descalabro al hilo tras perder 96-82 ante Águilas Doradas de Durango, sino porque el delantero Alexis Cervantes sufrió la fractura de un dedo para mermar todavía más la plantilla.

Apenas el martes pasado sufrieron la baja definitiva del pivote Tony Parker tras lesionarse la rodilla y la semana anterior también se fue al hule el méxico-americano Josué Salaam por un esguince, tocándole turno ahora a Alexis Cervantes con la fractura del dedo gordo de una mano.

Acciones

Águilas Doradas sabían de antemano que Frayles estaba en desventaja y no podían dejarlo salir con victorias del Auditorio del Pueblo, así que los derrotaron 19-16 en el primer periodo.

Para el segundo cuarto los duranguenses no cambiaron la tónica y salieron con el parcial a su favor por 28-22 para así irse al descanso largo con una delantera de 47-38.

Jeff Stubbs sumó 24 unidades al medio tiempo para ser la figura momentánea de Águilas Doradas, así como Sammy Yeager logró 21 por la visita.

Ya en el tercer cuarto los guasavenses se quedaron con ese lapso por 24-20, lo que les valió acercarse 67-62 en el tanteador, pero ya no pudieron más.

Arturo Farrera lideró la ofensiva de la visita en ese periodo con ocho puntos, así como Jeff Stubbs y Jevonlean Hedgeman hacían seis cada uno por los “emplumados”.

En el último cuarto los locales metieron de nuevo el acelerador para lograr la victoria ahí por 29-20 y así meter el partido al congelador con un marcador de 96-82.

Jeff Stubbs clavó 37 puntos para ser la figura indiscutible en la victoria de Águilas Doradas, mientras que Will Carter metió otros 15 y Justin Ávalos 14 más.

Una vez más Sammy Yeager dio la cara por los alicaídos Frayles con 27 unidades, Arturo Farrera sorprendió con 19 “rayitas” y Decensae White logró otras 17.

Mañana y el sábado Frayles recibe a Caballeros de Culiacán con caras nuevas en su róster.

Otros choques

Garra Cañera de Navolato victimó a Náuticos de Mazatlán por 104-102 y Zonkeys de Tijuana liquidó a Halcones de Ciudad Obregón por 107-86.