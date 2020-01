Cuatro muertos y más de 360 motos decomisadas se suma en lo que va del mes

Guasave, Sinaloa.- En lo que va de enero, la Dirección de Tránsito Municipal tiene registrados cuatro muertos en accidentes, tres de ellos viajaban en motocicleta, suman más de 43 accidentes viales y en los operativos se han decomisado más de 360 motos, cifra que sigue a la alza por la cultura vial.

Manuel Blanco Moreno, titular de la Dirección de Tránsito, detalló que los percances en mención han arrojado 27 personas lesionadas, y de estas 18 viajaban en moto, y que pese a las acciones permanentes sigue siendo un reto el que conductores asuman su responsabilidad para evitar tragedias y accidentes.

Retenciones

Basados en cifras de la dirección en mención iban 360 motocicletas detenidas por agentes viales desde febrero al mes actual, pero este número aumentó al ejecutarse otro operativo el fin de semana.

En lo que va del mes en curso en uno de los operativo hecho en Bamoa, Esta-ción Bamoa y León Fonseca, fueron 30 motos, y el sábado se realizó el más reciente en Tamazula pero las cifras aún no se detallan.

Blanco Moreno manifestó que por lo general las principales casuales por las que se retiene una moto tanto en la ciudad como en comunidades, es por no portar el casco, por el ruido molesto en el caso de las unidades alteradas, por hacer piruetas en la vía, y exceder los límites de velocidad permitidos, falta de documentos, de licencia.

Justificaciones

Los operativos que se iniciaron desde el 22 de febrero del año pasado a la fecha se han hecho de forma permanente. “Consciente estoy que voy a provocar algunas inconformidades, nadie está conforme aunque no tengan la razón con el simple hecho de que se les detenga, porque argumentan que van a la parcela, a dejar el lonche, que van a la farmacia, pero aún así no portan el casco, vamos a provocar molestia, pero preferible que haya inconformidades en ese sentido, y no que haya que lamentar con más pérdidas humanas como lo ha habido últimamente.”

Blanco Moreno reconoció que ha sido un desafío al que aún se enfrentan el crear conciencia entre los conductores de motos, pero sobre todo en los padres de familia que incluso les compran los móviles aún sin estar preparados para tripular los vehículos si no tiene la mayoría de edad.

El hecho de que puede traerla antes de cumplir la mayoría de edad, sí pueden pero hay una condicionante, con su licencia de aprendiz de 16 años, pero esta es condicionada porque debe de ser acompañado por un adulto que tenga licencia y si no la traen es la misma.”

Ante las retenciones dijo que actúan con criterio al momento de presentarse los usuarios, quienes deben de comprobar con documentos la legitimidad de la unidad.