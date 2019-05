Curso de robótica llega a menores de Ruiz Cortines 3

Guasave, Sinaloa.- Convencido de que la robótica es una de las profesiones del futuro, y con el ánimo de aportar a la comunidad, el ingeniero en Mecatrónica, Daniel Augusto Leyva, decidió impartir la técnica a niños de Ruiz Cortines 3, de forma voluntaria.

Sumando esfuerzos con su papá y dos personas más desde hace cuatro meses formaron un grupo de 12 aprendices que se ha consolidado y ahora tiene entre sus planes participar en el próximo torneo de robótica que se realizará en octubre en Culiacán, pero se requiere de recursos económicos para comprar materiales y poder desarrollar los prototipos.

Enseñanza

Daniel Leyva García es graduado del Tecnológico de Culiacán y en la actualidad su actividad laboral es en una termoeléctrica que se ubica en San Miguel Za-potitlán. Tenía la inquietud de seguir en la docencia al haber tenido una experiencia como maestro en un colegio, pero cambiaron de domicilio. Su ímpetu por enseñar no cesó y a sus 25 años de edad le propuso a su papá Ramón Leyva, quien vive en el Ejido Figueroa, que buscara niños interesados en aprender robótica.

Fue así como nace el taller, el cual se imparte los domingos de las 9:00 a las 12:00 horas en el Centro Comunitario de Ruiz Cortines, que les prestan, y que está a cargo de Rigoberto López.

El empeño. Utilizando herramientas que estaban descompuestas, con un patrocinio y con el ingenio de Daniel Leyva García, al reutilizar material, han podido continuar con el curso de robótica en Ruiz Cortines 3.

Espacio

Ante la idea visionaria del joven se sumó un patrocinador que apoya con recursos económicos y material para que no desistan en la capacitación, pero se requiere de más, por lo que recurren a reciclar materiales para hacer proyectos como una casa domótica, que de seguir practicándolos estarán listos para el concurso.

“Estamos haciendo unos prototipos de casas y terminando esto las vamos a exponer frente a sus padres para que sepan lo que están haciendo sus hijos. Es una casa automatizada, lo que nosotros le pusimos es sensores para que las puertas se abran solas, que prenda una luz sola, son tipos de casas semiautomatizadas.

El ingeniero detalló que al terminar el prototipo se enfocarán en el concurso en la capital del estado, el cual es un sueño para muchos al ser la primera vez que serán parte de un evento de dicha naturaleza, e incluso nunca han salido de la comunidad.

Dificultades

La tarea no ha sido fácil para Daniel y el equipo al tener que insistir entre la población que es una actividad benéfica para los niños, algunos de ellos que pese a tener las cualidades y el gusto por la robótica han tenido que dejar de asistir porque tienen que trabajar o ayudar en las labores del campo o en otras a sus padres.

A otros no se les dio permiso de asistir al creer sus familiares que sería un gasto o les cobrarían y no ven lo redituable, pero las ganas y el ímpetu de transmitir conocimientos se mantiene en Daniel, quien sabe que no es fácil pero sigue en pie para que los niños de su lugar de origen no queden excluidos de la tecnología.