DIF en Guasave busca la inclusión con la jornada ‘Me pongo en tu lugar’

Guasave, Sinaloa.- El Sistema DIF en Guasave iniciará hoy la Jornada ‘Me pongo en tu lugar’ 2021 en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad a celebrarse este 3 de diciembre, en donde se realizarán diversas actividades como una conferencia y una marcha. La directora señaló que iniciarán con un censo para detectar a las personas con discapacidad en el municipio, pues buscarán que sean beneficiadas con el apoyo que el gobernador del estado anunció recientemente.

Ninfa Elenes Montoya, directora del DIF Guasave, informó que de acuerdo con las estadísticas que maneja el Inegi, en el estado se tienen casi 500 mil personas con discapacidad, pero señaló que no se tienen las cifras exactas particularmente del caso del municipio. Al ser cuestionada si DIF no cuenta con un padrón, la funcionaria indicó que hasta el momento no han detectado ningún censo.

Elenes Montoya comentó que aprovecharán la oportunidad que el gobernador del estado anunció con la ampliación de discapacitados beneficiarios del apoyo federal, para lo que realizarán precisamente un censo. “Va a haber una solicitud, por medio de un censo que esté bien definido con estudio socioeconómico para hacer esa solicitud, aprovechando esa oportunidad que se va a dar a nivel estatal. Es una de las peticiones que llevamos nosotros.”

La funcionaria explicó que de unos años a la fecha la cantidad de personas con discapacidad incrementó considerablemente debido a que ya se contemplan limitantes como la debilidad visual y también los problemas mentales. La jornada ‘Me pongo en tu lugar’ iniciará el miércoles con la distribución de trípticos y pulseras a la población para sensibilizar, pues ese es el objetivo del Día Internacional de la Discapacidad.

El jueves se tendrá la conferencia ‘Vida de bendiciones’, impartida por María del Pilar González y habrá un panel de personas con discapacidad en donde estarán interactuando dando sus experiencias y contando sobre sus triunfos. El viernes se tendrá una marcha que iniciará en el monumento del Maestro para terminar en el parque Villafañe, en donde se tendrá un pequeño convivio dentro de los protocolos sanitarios.

Elenes Montoya añadió que se trabaja en coordinación con la Dirección de Movilidad Sustentable, pues se busca lograr concientizar a la sociedad en el respeto a los espacios marcados para las personas discapacitadas. Comentó que aunque aún no se ha realizado una petición formal para que esta Dirección actúe más fuerte en ese sentido, sí se buscaría un convenio para lograr la verdadera inclusión.