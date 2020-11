DIF inicia listado de menores huérfanos por Covid-19 en Guasave

Guasave, Sinaloa.- Pannasir Guasave inició con la formulación de un listado de menores de edad vulnerables, víctimas o en desamparo al perder a la madre o padre por Covid-19.

Olga Carrillo, coordinadora del Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo, confirmó que se les solicitó un registro de menores con su nombre y un número de contacto a quienes estén vulnerables por la pérdida de su progenitor o progenitora, en el entendido de que sean de bajos recursos.

Aclaró que de momento no se ha hecho una convocatoria porque no tienen una fuente oficial que les remita la información que en efecto quienes estén en dicha situación pueden llamar al DIF al 87-2-13-41.

Entre el principal requisito se destaca que deben contar con un acta de defunción en la que se especifique que el padre o la madre falleció por Covid.

Todavía no tenemos protocolos, requisitos o una serie de alineamientos para hacer esa convocatoria. El DIF nacional está haciendo esta solicitud como para hacer un estimado o un sondeo y poder justificar un recurso económico y asignarlo a esa población vulnerable, ya que por el momento no tenemos ninguna información, por eso no se ha convocado ni se está haciendo ninguna promoción en nuestras redes o cuentas oficiales.”