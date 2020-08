DSPM refuerza operativos en los centros de recreo en Guasave

Guasave, Sinaloa.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal ha tenido que reforzar durante los fines de semana los operativos de vigilancia en todos los centros recreativos del municipio, principalmente en la playa Las Glorias, el río y en parques públicos como el ubicado sobre el malecón María del Rosario Espinoza.

Los agentes destinados a esta labor se dan a la tarea de retirar a las decenas de personas que se aglomeran, pese a que estos sitios todavía no están abiertos al público debido a la pandemia del Covid-19.

Operativo

Miguel Ángel Martínez Catana, director de Seguridad Pública, informó que no han dejado de trabajar en este tema pues la emergencia sanitaria aún no ha pasado, pero se han encontrado con la resistencia de la sociedad, quienes aún sabiendo que no está permitido el ingreso a las playas, ríos y parques públicos, acuden a ellos para pasar el rato, incluso sin utilizar las medidas sanitarias que tanto se han promovido como vitales para frenar la cadena de contagios.

“Hemos tenido que reforzar los operativos, sobre todo los fines de semana, y no nada más en las playas y en el río, sino también en parques públicos, como el que está sobre el malecón María del Rosario, pues a pesar de que todavía no está permitido el acceso a ese tipo de lugares, la ciudadanía acude y nos vemos en la necesidad de retirarlos.”

Explicó que la indicación es que se les pida a las familias y a los asistentes que abandonen el lugar, pero señaló que se han encontrado con gran resistencia por parte de la ciudadanía.

Los elementos tienen la indicación de pedirles educadamente que se retiren, pero la gente no hace caso y la acción se tiene que repetir varias veces antes de lograr que la zona quede vacía.”

El director de la corporación detalló que durante los fines de semana se tienen a 70 elementos exclusivamente para este tipo de operativos en las zonas en donde más se aglomera la ciudadanía.

Incidencia

La playa Las Glorias es una de las zonas en las que se tienen mayor afluencia de personas que buscan ingresar al mar, pese a que el acceso todavía está restringido.

Fueron 17 personas las remitidas a barandilla recientemente por hacer caso omiso a la petición de abandonar el lugar, señaló Martínez Catana.

Las careadas de volibol también han sido muy recurrentes en las comunidades, en donde han tenido que intervenir varios de los agentes para lograr que las personas se retiren.

Nos encontramos mucho con que están jugando volibol, entonces los invitamos a que suspendan el juego y se retiren y si es posible retiramos también la red, pero siempre con mucho respeto.”

Martínez Catana enfatizó que no se sale a trabajar con el objetivo de detener personas, sino de concientizar a la población, pues todavía no finaliza la emergencia sanitaria.

“No se sale con la mentalidad de llevar a cabo arrestos, ni se hacen rondines con la finalidad de detener a personas. Se trata de seguir siendo respetuosos de las indicaciones que se les brinda, porque no hay necesidad de que nosotros tengamos que llevarlos a la barandilla.”

El director de la corporación policiaca indicó que seguirán aplicando el Bando de Policía las veces que sean necesarias, pero recalcó que la ciudadanía puede tomar conciencia sobre no aglomerarse todavía.