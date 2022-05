Dámaris, una guasavense ejemplo de resiliencia, tenacidad y superación

Guasave, Sinaloa.- Dámaris Aneth Rocha Molinares nació en Guasave el 12 de septiembre del 1998, actualmente tiene 23 años de edad, fue primera hija y en la actualidad estudia Psicología, su segunda carrera, y también está laborando como redactora en una radio local.

En el 2017 inició con su primera carrera: Ciencias de la Comunicación, y a principios del 2018 se enteró de que padecía de linfoma de Hodgkin.

Inicios

Al comienzo de su enfermedad la pasó muy mal, ya que no se detectó con facilidad y los síntomas que presentaba eran muy complejos de tratarse.

La joven empezó a presentar muchos problemas de salud y se le dificultaba cada vez más asistir a clases debido a lo mal que se sentía. Al poco tiempo de su cumpleaños número 20 asistió al Seguro Social a recibir atención médica, siendo ahí cuando su vida cambió por completo.

Una noche en el hospital, al ser cambio de turno, el doctor que entró a guardia revisó el expediente de Dámaris y fue ahí cuando se le informó a su familia que podría ser un tipo de cáncer llamado linfoma de Hodgkin, que afecta el sistema linfático que se encarga de las infecciones.

Inició con su tratamiento de quimioterapia en septiembre del 2018, y a pesar de que le impresionó la noticia, el saber que tenía un tratamiento le daba esperanzas de continuar.

“Fue complicado, no tenía idea de lo que llevaba una quimioterapia y el procedimiento duró seis meses, los cuales fueron muy difíciles porque no me lograba recuperar y no tuve un buen resultado.”

A pesar de tener tratamientos fallidos, Dámaris continuaba en búsqueda de uno que sí le funcionara y usó el método de radioterapia, por el cual tuvo que tomarse un tiempo de la escuela, ya que convivir con sus compañeros la ponía en riesgo porque sus defensas estaban muy bajas, debido al tratamiento mismo.

A finales del 2019, cuando inició la pandemia, se encontraba descansando de su tratamiento cuando tuvo un altibajo de la enfermedad debido a que le pegó más fuerte de lo común, lo que hizo más difícil tomar el régimen médico porque se atravesó la pandemia.

“Me tenía que exponer a entrar al hospital para tomar el tratamiento, pero tomé el riesgo y mejoré un poco.”

Su doctor le explicó que los tratamientos de quimioterapia ya no están funcionando con ella, por lo que se tenía que avanzar y el proceso que seguía era un trasplante de células madres, siendo ella su propia donante, para lo que ya tiene su solicitud enviada, pero es muy complicado.

“El trasplante es con mis mismas células y trata de destruir todo lo bueno y lo malo, lo que me dejaría a mí en ceros, pero es un riesgo que quiero tomar.”

Estudios

Debido a la enfermedad de Dámaris se vio obligada a continuar con sus estudios desde casa, lo cual apoyaron sus maestros, pero era muy complicado para ella seguir el ritmo de sus compañeros, porque no tenía la misma retroalimentación y hacía los trabajos a como podía y se los aceptaban.

“Agradezco que hayan sido tan humanos y pacientes conmigo”, señaló la joven.

A pesar de que es muy complicado llevar su vida normal y los procesos requeridos, siempre hizo lo posible por sacar sus estudios adelante, siendo una alumna responsable y lo logró graduándose en el 2021 en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación.

Actualmente Dámaris cursa su segunda carrera: Psicología, y le ha sido útil porque es una manera de distraerse. “Siempre le pongo muchas ganas a lo que hago, aunque se me dificulte asistir al aula”, señaló.